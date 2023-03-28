«Эмманюэль Макрон вынужден будет пойти на уступки»

Франция готовится к новым протестам из-за пенсионной реформы.

По крайней мере, в городе Бордо 28 марта должна пройти десятая по счету манифестация. Предыдущая акция завершилась беспорядками и поджогом двери местной мэрии. Из-за этого работники кафе, магазинов и банков закрывают стеклянные витрины фанерами. На фоне недовольства граждан пенсионной реформой рейтинг президента Эмманюэля Макрона упал до 28%. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, чем может закончиться кризис во Франции.

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Если судить по телевизионной картинке и по постам в соцсетях, то может сложиться впечатление, что Франция находится на грани катастрофы и гражданской войны. Столкновения демонстрантов с полицией, подожженные автомобили, разбитые витрины, горы неубранного мусора... И как вишенка на торте — отмененный в последний момент визит британского короля, небывалое дипломатическое унижение президента Эмманюэля Макрона.

Но когда общаешься с французскими коллегами и слушаешь их рассказы оттуда, изнутри, возникают несколько иные ощущения. По словам одного из них, наиболее активно против пенсионной реформы, которую любой ценой пытается продавить президент, бунтует агрессивное меньшинство. Самые радикальные погромщики, объединившиеся в движение Black bloc, названное почему-то по-английски, вовсе не представляют те слои общества, которых напрямую коснется злополучная пенсионная реформа.

Как свидетельствуют полицейские отчеты, составленные по итогам бесед с задержанными погромщиками, в основном это молодые люди из обеспеченных буржуазных семей, придерживающиеся левых, анархистских взглядов, воюющие против государства как такового и мечтающие это государство расшатать. И пенсионная реформа для них — лишь повод.

Еще один примечательный момент — иммигранты, выходцы из арабских стран и «черной Африки», о которых в последние годы так много говорят в контексте Франции, в нынешних акциях протеста никак не отметились. Битвы вокруг пенсионной реформы, как до этого акции «желтых жилетов», идут без их участия.

И еще одно наблюдение от французской подруги, только что вернувшейся в Париж после длительной командировки. «Я боялась увидеть бурлящий революционный город, заваленный тоннами мусора. Именно такую картину рисовали СМИ,— признается она. — Но действительность оказалась совсем иной. Пока я ехала на такси из аэропорта, я видела вокруг нормальный, обычный Париж, живущий своей будничной жизнью. Мусора было гораздо меньше, чем я думала. Более того, во многих местах коммунальщики активно его убирали».

В общем, Франция живет, не спешит рушиться и распадаться. Она привыкла к протестам, в какой-то степени это часть национальной политической культуры. К тому же уже отчетливо вырисовываются контуры будущего компромисса, который может помочь выйти из тупика.

Судьбу пенсионной реформы решит Конституционный совет — аналог того, что в других странах называется Конституционным судом. Именно этот орган в ближайшее время, как считают мои собеседники, возможно, даже до конца недели, должен вынести свой вердикт. Судя по всему, члены КС, на которых президент фактически переложил ответственность за судьбу реформы, рекомендуют пересмотреть и смягчить какие-то пункты спорного закона.

Эмманюэль Макрон ухватится за этот шанс, чтобы, с одной стороны, не потерять лицо: как президент, он обязан уважать мнение Совета, тут уж никуда не денешься; а, с другой, пойти на частичные уступки митингующим и бастующим, что позволит снизить накал противостояния, ставший опасным для стабильности государства.

Ближайшие дни покажут, сработает ли на сей раз система сдержек и противовесов, предусмотренная Конституцией французской Пятой республики именно для подобных ситуаций.

Фотогалерея Массовые протесты против пенсионной реформы во Франции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель Фото: Thomas Padilla / AP Заваленная мусором улица Парижа Фото: Reuters / Yves Herman Полицейское оцепление в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce 27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира Фото: Christophe Ena / AP 23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек Фото: Reuters / Yves Herman Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо Фото: Reuters Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне Фото: Reuters / Nacho Doce Разбитый рекламный щит в Париже Фото: Reuters / Yves Herman Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов Фото: Jeremias Gonzalez / AP Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Всего во Франции прошло свыше 240 митингов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Протестующие на улицах Парижа Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Митинг в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы Фото: Reuters / Yves Herman Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия Фото: Reuters / Yves Herman Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек Фото: Reuters / Stephane Mahe Митинг против пенсионной реформы в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Протестующие жгут мусор в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Участник демонстрации в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстрация в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Акция протеста на площади Согласия в Париже Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes 16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия Фото: Alain Jocard / AFP В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы Фото: Reuters / Pascal Rossignol Парижане жгли костры и возводили баррикады Фото: Lewis Joly / AP «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке Фото: Reuters / Pascal Rossignol Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне Фото: Bob Edme / AP К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж Фото: Jeremias Gonzalez / AP В Нанте митингующие поджигали мусорные баки Фото: Jeremias Gonzalez / AP В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ Фото: Laurent Cipriani / AP Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники Фото: Laurent Cipriani / AP В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией Фото: Laurent Cipriani / AP В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов

На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа» Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток

На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше Фото: Reuters / Pascal Rossignol Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах Фото: Reuters / Stephane Mahe Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу» Фото: Laurent Cipriani / AP 7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения

На фото: сотрудники полиции в Париже Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года Фото: Laurent Cipriani / AP В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа Фото: Jeremias Gonzalez / AP Столкновения протестующих с полицией в Лионе Фото: Laurent Cipriani / AP Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже Фото: Christophe Ena / AP Горящий рекламный щит на улице Лиона Фото: Laurent Cipriani / AP Протестующие на демонстрации в Сен-Назере Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстранты на улицах Парижа Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Следующая фотография 1 / 54 Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель Фото: Thomas Padilla / AP Заваленная мусором улица Парижа Фото: Reuters / Yves Herman Полицейское оцепление в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce 27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира Фото: Christophe Ena / AP 23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек Фото: Reuters / Yves Herman Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо Фото: Reuters Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне Фото: Reuters / Nacho Doce Разбитый рекламный щит в Париже Фото: Reuters / Yves Herman Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов Фото: Jeremias Gonzalez / AP Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Всего во Франции прошло свыше 240 митингов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Протестующие на улицах Парижа Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Митинг в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы Фото: Reuters / Yves Herman Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия Фото: Reuters / Yves Herman Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек Фото: Reuters / Stephane Mahe Митинг против пенсионной реформы в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Протестующие жгут мусор в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Участник демонстрации в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстрация в Нанте Фото: Reuters / Stephane Mahe Акция протеста на площади Согласия в Париже Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes 16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия Фото: Alain Jocard / AFP В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы Фото: Reuters / Pascal Rossignol Парижане жгли костры и возводили баррикады Фото: Lewis Joly / AP «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке Фото: Reuters / Pascal Rossignol Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне Фото: Bob Edme / AP К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж Фото: Jeremias Gonzalez / AP В Нанте митингующие поджигали мусорные баки Фото: Jeremias Gonzalez / AP В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото 11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ Фото: Laurent Cipriani / AP Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники Фото: Laurent Cipriani / AP В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией Фото: Laurent Cipriani / AP В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов

На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа» Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток

На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше Фото: Reuters / Pascal Rossignol Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах Фото: Reuters / Stephane Mahe Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу» Фото: Laurent Cipriani / AP 7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения

На фото: сотрудники полиции в Париже Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года Фото: Laurent Cipriani / AP В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа Фото: Jeremias Gonzalez / AP Столкновения протестующих с полицией в Лионе Фото: Laurent Cipriani / AP Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже Фото: Christophe Ena / AP Горящий рекламный щит на улице Лиона Фото: Laurent Cipriani / AP Протестующие на демонстрации в Сен-Назере Фото: Reuters / Stephane Mahe Демонстранты на улицах Парижа Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Смотреть

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