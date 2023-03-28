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Коммерсантъ FM
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Der Spiegel: Германия увеличит военную помощь Украине с €3 млрд до €15 млрд

Германия в ближайшие годы планирует увеличить военную помощь Украине. По информации Der Spiegel, заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар в письме попросил бюджетный комитет Бундестага выделить на эти цели больше денег. Общая сумма поддержки может превысить €15 млрд.

«В связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов»,— говорится в письме господина Тонкара. Как утверждает Der Spiegel, бюджетный комитет Бундестага не откажет правительству в расширении военной поддержки Украины.

На данный момент ФРГ выделила €2,2 млрд на поставки оружия Украине и на замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера. В этом году сумма может быть увеличена до €5,4 млрд. В ближайшие годы планируется выделение еще €8,8 млрд на выполнение обязательств перед Украиной, Минобороны сможет заключать контракты на эту сумму. Сейчас на эти цели заложен €1 млрд.

Германия накануне, 27 марта, сообщила об отправке на Украину 18 танков Leopard 2A6. По информации Der Spiegel, вместе с ними в страну прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder.

Леонид Уварчев

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