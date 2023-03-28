Из коворкингов релоцировались арендаторы

В 2023 году рынок коворкингов Санкт-Петербурга увеличится на 2,4 тыс. рабочих мест, что на 7% ниже, чем в 2022 году, подсчитали аналитики Maris. Прирост рынка за этот год составит 24%, в 2022 году показатель был равен 31%. Значительный урон индустрии гибких офисных пространств нанес отток экономически активной прослойки населения в прошлом году. Но эксперты рынка отметили в начале этого года возвращение активности в данном сегменте и сохраняющийся интерес собственников офисной недвижимости к коворкингам как инвестиционному инструменту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков компании Maris, в Санкт-Петербурге на конец первого квартала 2023 года функционировал 91 коворкинг-центр в формате офисов и бизнес-инкубаторов. В марте 2022 года в городе работал 81 коворкинг. Большая часть коворкинг-пространств по-прежнему располагается в центральных районах города — 53% валового объема предложения. Лидируют в данном офисном формате следующие районы: Центральный (26%), Петроградский (9%), Адмиралтейский (9%), Василеостровский (9%), Выборгский (8%).

За январь — март этого года на рынок вышли три новых офисных пространства: два небольших проекта в периферийной части города и шестой объект сети гибких офисных пространств Smart на Новгородской улице. В общей сложности за три месяца рынок пополнился 200 новыми рабочими местами общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Год назад рынок коворкингов пополнился объектами на 930 рабочих мест.

Запрашиваемые ставки аренды фиксированных рабочих мест в гибких офисных пространствах оставались в первом квартале года стабильными, отмечают аналитики. Дневной тариф аренды рабочего места на конец марта составлял, как и в прошлом году, в среднем от 500 до 1600 рублей в день. Стоимость аренды фиксированного рабочего места варьировалась от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц, средний тариф составлял 13,3 тыс. рублей в месяц. В прошлом году цены аренды фиксированного места в этот же период находились в диапазоне 6–34 тыс. рублей в месяц, а средний месячный тариф достигал 13,7 тыс. рублей. Средний тариф за плавающее рабочее место в первом квартале этого года составлял 9,7 тыс. рублей в месяц, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 11,7 тыс. рублей в месяц.

По оценкам консультантов, до конца 2023 года анонсировано открытие десяти новых коворкингов и одно расширение существующего пространства. Ожидается, что общая площадь новых гибких офисов составит 15 тыс. кв. м. Значительный урон индустрии в 2022 году нанес отток самой экономически активной прослойки населения, фактически являвшейся целевой аудиторией гибких офисных пространств, считают консультанты Maris. В изменившийся ситуации под удар попали прежде всего небольшие проекты, так как крупные офисные пространства были ориентированы преимущественно на корпоративный спрос.

Алена Волобуева, директор департамента исследований рынка компании Maris, отмечает, что сегмент готовых офисных решений — полностью оборудованных офисных пространств — пользуется у потенциальных арендаторов в текущих условиях наибольшим спросом. «Таким образом, уровень востребованности будет зависеть, в том числе, от гибкости ценовой политики арендодателя»,— подчеркивает эксперт. По словам госпожи Волобуевой, в начале 2023 года в сегменте не наблюдалось снижения деловой активности.

Управляющий партнер компании «IPG Россия» Иван Починщиков согласен, что гибкие рабочие пространства остаются востребованными и демонстрируют устойчивость. «Заполняемость качественных проектов даже в условиях кризисов 2020 и 2022 годов не падала ниже 65–70%»,— приводит цифры эксперт.

После ухода ряда международных и IT-компаний и мобилизации начал меняться портрет арендатора, продолжает господин Починщиков. Сегодня аудиторию клиентов коворкингов составляют российские IT-компании, которые быстро растут и формируют проектные команды. Спрос наблюдается и со стороны компаний среднего бизнеса, которые отказываются от офисов в пользу коворкингов — так они гибче подходят к договорным условиям и управлению бюджетами.

Также сохраняется спрос со стороны инвесторов. «Собственники офисной недвижимости рассматривают коворкинги как часть инфраструктуры для постоянных арендаторов. Более того, операторы сейчас сами достаточно активно предлагают модели гибких рабочих пространств как инвестиционные инструменты, предлагая франшизы своих проектов»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен