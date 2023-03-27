Суд рассмотрит заявление о банкротстве сочинского застройщика «Сады Киви»

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 20 апреля заседание, на котором рассмотрит заявление о признании застройщика «Сады Киви» банкротом. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

Заявление о признании застройщика несостоятельным подал Константин Машинский. Суд также привлек к участию в деле межрайонную инспекцию ФНС №8 по Краснодарскому краю.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.

ООО «Сады Киви» строило в Адлере гостиницу апартаментного типа «Лазурный берег — Сады Киви». Стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд руб. Комплекс состоит из девяти двух- или трехэтажных корпусов. Земельный участок площадью 2,8 га расположен на первой береговой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта.

Разрешение на строительство комплекса гостиниц выдали на основании решения Центрального райсуда Сочи, но позже его отменили в вышестоящей инстанции. Год назад, в апреле 2022 года, застройщик пытался оспорить это решение. Тогда прокурор Сочи в суде заявил, что, согласно документам территориального планирования курорта, застраиваемый участок относится к проектируемой функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования. Также, по его словам, гостиницу возводят в зоне шумового воздействия аэропорта и на территории исторического поселения регионального значения. Арбитражный суд Кубани аннулировал разрешение, а Апелляционный суд это подтвердил.

В конце февраля 2023 года «Сады Киви» подали иск, согласно которому они хотят взыскать с Росимущества, мэрии Сочи, Генпрокуратуры РФ и Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов имени Н. И. Вавилова 4,9 млрд руб. Как пояснял «Ъ-Кубань» представляющий интересы «Садов Киви» адвокат Евгений Кабашный, эта сумма равна убыткам, которые понес застройщик из-за отмены разрешения на строительство и утраты права аренды на землю.

Татьяна Ручкина

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