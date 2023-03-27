Нижегородские власти направят 1,45 млрд рублей на создание технопарка H2O в ОЭЗ «Кулибин»

Бюджетный комитет законодательного собрания Нижегородской области одобрил выделение в 2023 году 70 млн руб. на создание технопарка H2O на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. По словам заместителя министра промышленности Альбины Разиной, общая стоимость создания технопарка составит 1,45 млрд руб. с учетом 180 млн руб., которые уже направлены на подготовку проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Технопарк будет построен в 2023-2024 годах с привлечением кредита ПАО «Сбербанк». Возвращать средства банку область будет до конца 2031 года. В технопарке создадут офисные и лабораторные помещения, которые позволят разрабатывать и выпускать прототипы и мелкие партии новых химических продуктов.

В областном правительстве надеются, что создание технопарка H2O позволит привлечь новых крупных инвесторов в ОЭЗ «Кулибин».

Андрей Репин