Китайская экономика устала восстанавливаться

С начала года в Китае резко снизилась прибыль промышленных компаний — в январе—феврале падение составило 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2022 год этот показатель сократился лишь на 4%. Эксперты считают, что причиной падения прибылей стал слабый спрос на продукцию со стороны компаний и населения, которое не может оправиться от последствий пандемии COVID-19 и связанных с ней жестких локдаунов, введенных властями страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Данные по прибыли за первые два месяца года для промышленных компаний с годовой выручкой не менее 20 млн юаней ($2,9 млн) опубликовало сегодня Национальное статистическое бюро КНР (НСБ). Представитель НСБ Сунь Сяо объяснил снижение слабым спросом на промышленную продукцию, который не смог компенсировать рост издержек компаний, что в итоге и отразилось на прибыли. За весь 2022 год прибыль промышленных компаний в Китае снизилась всего на 4%.

Прибыли иностранных промышленных компаний в Китае за январь—февраль упали еще больше — на 35,7%. За весь 2022 год снижение составило 9,5%. В частных промышленных компаниях Китая прибыль снизилась с начала года на 19,5%, а в государственных — 17,5%.

В целом, по данным Reuters, прибыль сократилась у компаний в 28 из 41 сегмента промышленного производства КНР.

В таких отраслях, как производство компьютеров, телекоммуникационного и другого электронного оборудования, падение прибыли составило до 77%. Рост прибыли с начала года был зафиксирован лишь в двух секторах — электрогенерации (+53%) и производства солнечных и аккумуляторных батарей (+41,5%), что объясняется ростом энергопотребления на предприятиях и ростом спроса со стороны производителей электромобилей.

Вышедшие данные заметно разочаровали аналитиков, которые ожидали, что китайская экономика продолжит восстанавливаться после снятия в прошлом году жестких коронавирусных ограничений, введенных властями страны.

«Мы рассчитывали, что прибыль в китайском промышленном секторе покажет более скромное снижение за первые два месяца 2023 года,— заявил эксперт Bloomberg Economics, бывший аналитик Barclays Investment Bank Эрик Чжу.— Но прибыль просто обвалилась. Очевидно, что стимул от снятия ковидных ограничений еще не начал как следует работать — на это понадобится больше времени».

Другие эксперты видят причину обвала прибылей в росте инфляции. «Компаниям не удалось переложить свои возросшие затраты на конечных потребителей, поскольку спрос еще недостаточно восстановился»,— цитирует Bloomberg экономиста Societe Generale Мишель Лам.

Евгений Хвостик