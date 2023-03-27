Россияне больше интересуются недалеким прошлым, чем настоящим и будущим

Как показал опрос ВЦИОМа, подавляющее большинство россиян (90%) интересуется историей России. При этом наибольший интерес у них вызывает недалекое прошлое, а именно XX век. При гипотетической возможности путешествовать во времени чуть менее трети опрошенных выбрали бы именно эту эпоху. На втором месте по популярности XIX век (16%). Более древние эпохи интересуют меньшее число респондентов. 13% выбрали текущий век или более отдаленное будущее. Как отмечают эксперты, ХХ век больше привлекает поколение в возрасте 45+, чем молодежь. В крупных городах люди чаще интересуются XIX веком, который вызывает красивые ассоциации: балы, красавицы, лакеи, юнкера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как распределились голоса в ответе XX век (всего 29%): XX век в целом 18%, Советский союз 4%, вторая половина XX века 3%, начало XX века 2%, конец XX века 1%, Вторая мировая война 1%.

Как распределились голоса в ответе XX век (всего 29%): XX век в целом 18%, Советский союз 4%, вторая половина XX века 3%, начало XX века 2%, конец XX века 1%, Вторая мировая война 1%.



При ответе на вопрос, с какими историческими деятелями они хотели бы познакомиться и пообщаться, большинство выбрало Петра I (17%) и Сталина (15%). Третье место с большим отрывом разделили Пушкин и Ленин (по 7%).