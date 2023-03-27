В Санкт-Петербурге ликвидируют региональное отделение ПАРНАСа

Санкт-Петербургский городской суд сегодня, 27 марта, удовлетворил иск Главного управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ГУ Минюста по СПб и ЛО) о ликвидации регионального отделения «Партии народной свободы» — ПАРНАС. Заседание прошло без участия представителей партии.

Минюст 6 февраля обратился в суд с иском о ликвидации отделения ПАРНАСа в связи с нарушением закона «О политических партиях». «Нарушения связаны с тем, что партия, видимо в связи с отсутствием деятельности, не составляла протоколы об общих собраниях и не отправляла отчеты. Во время проверки отделение не смогло представить нам все эти документы»,— заявил представитель Минюста на одном из судебных заседаний.

Ранее, в ноябре 2022 года, городской суд приостановил деятельность петербургского отделения на месяц. По данным Минюста, партия не предоставила отчеты о проведение конференции, о продолжение своей деятельности и смене руководства.

В декабре прошлого года руководителя петербургского отделения ПАРНАСа и депутата МО «Дворцовый округ» Наталью Грязневич включили в реестр иностранных агентов.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург