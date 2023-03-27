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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: в 27 регионах России 1% беременных заражены ВИЧ

Роспотребнадзор зафиксировал в девяти российских регионах начальную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции. Третья стадия, при которой заражены 1% беременных, обнаружена в 27 регионах страны. Об этом сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Господин Покровский объяснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная, концентрированная и генерализованная. Начальная стадия — это единичные случаи. Концентрированная эпидемия происходит, когда заражено более 5% в той или иной уязвимой группе населения, среди которых — гомосексуальные мужчины, наркопотребители и заключенные. Генерализованная стадия эпидемии ВИЧ наступает, когда более 1% населения, проживающего на определенной территории, заражена вирусом иммунодефицита. Причем индикатором служит процент инфицирования беременных женщин.

«Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум 5%, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 (регионов.— "Ъ") — генерализованная стадия»,— рассказал господин Покровский на конгрессе по инфекционным болезням (цитата по «РИА Новости»).

В ноябре 2022 года Вадим Покровский сообщал, что с начала прошлого года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в России составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек. Однако в Минздраве сообщали, что количество людей с ВИЧ в России по итогам 2022 года составило более 851 тыс.

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