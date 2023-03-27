МЧС назвало плановым показ на билбордах Москвы видеороликов по сбору «тревожного чемодана»

МЧС с 2016 года транслирует на билбордах Москвы видеоролики, посвященные повышению безопасности среди граждан, уверяют в ведомстве. Так в МЧС прокомментировали видеоролик о сборе «тревожного чемодана» в случае химической или ядерной атаки. Ролик транслировался, в частности, на экране у Парка Горького.

Согласно ролику, в такой чемодан должны входить аптечка, фонарик с батарейками, спички, сухой спирт, газовая зажигалка, сотовый телефон и радиоприемник, универсальный нож, нитки с иголками, запас еды и воды минимум на три дня, одноразовая посуда, средства личной гигиены, комплект нижнего белья и носков.

«Это плановые информационные видеоролики в рамках функционирования МЧС России. На билбордах они крутятся с 2016 года в целях повышения безопасности»,— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.