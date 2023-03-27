В Волгограде пройдет опрос о переименовании города в Сталинград

В Волгограде сегодня, 27 марта, начинается опрос общественного мнения по поводу переименования города в Сталинград. Об этом «Ъ» рассказал председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков

Фото: vosv.volganet.ru Председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков

Фото: vosv.volganet.ru

Господин Струков отметил, что по итогам опроса будет приниматься решение, проводить референдум о переименовании или нет. «С сегодняшнего дня мы начинаем встречаться с организациями и трудовыми коллективами. Потом будет решение о референдуме»,— пояснил Александр Струков.

Общественный совет по изучению мнения жителей о переименовании регионального центра в Сталинград был создан в декабре прошлого года. Губернатор Андрей Бочаров назвал прежнее имя города «символом мужества и героизма» народа, но подчеркнул, что решение о переименовании должно приниматься «только на основании позиции жителей».

Как Волгоград снова задумался о Сталинграде — в публикации «Ъ».

Сергей Петунин, Саратов