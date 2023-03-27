В Самаре в 2023 и 2024 году капитально отремонтируют вагоны метро

В настоящее время подвижной состав самарского метро обновлен более чем наполовину. Об этом сообщает городская администрация.

«Капремонт вагонов продолжится и в этом, и в следующем годах, чтобы к вводу станции "Театральная" в эксплуатацию технический парк преобразился. Срок службы капитально отремонтированных вагонов продляется еще на 15 лет»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также в перспективе рассматривается возможность сокращения интервала движения составов на линии до семи – восьми минут и выпуск на рейсы дополнительных поездов. Это произойдет, если увеличится число пассажиров. Ранее чиновники сообщили о том, что после открытия станции «Театральная» пассажиропоток в самарском метро вырастет на 15%.

Георгий Портнов