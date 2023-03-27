«На Западе все плохо по определению»

Президент России Владимир Путин объяснил, в чем разница между российской и французской пенсионной реформой. Во Франции, как известно, не прекращаются протесты. Причина — повышение пенсионного возраста на два года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российская власть пытается обратить события в Пятой республике себе на пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Путин дал большое интервью главному государственному телеканалу «Россия». Среди прочего президенту был задан вопрос о том, в чем разница между российской и французской пенсионными реформами. Пятая республика охвачена протестами, демонстранты ведут себя неконструктивно — дерутся с полицией, поджигают правительственные здания и порой творят форменные безобразия. Причиной тому послужило упорное желание президента Эмманюэля Макрона и его правительства в буквальном смысле продавить поэтапное повышение пенсионного возраста с 62-х до 64-х лет.

Соответствующий законопроект, как известно, принят. Причем даже в обход парламента. Вроде бы бунтуют и бунтуют — это их дело, французское. Однако в России в 2018 году также прошла пенсионная реформа, в результате чего предельный возраст выхода на пенсию был также поэтапно повышен.

Видимо, есть какое-то недопонимание у россиян: почему во Франции столько недовольных, а у нас тишь да гладь да божья благодать? К тому же телевизор неустанно рассказывает о том, какой плохой господин Макрон, и как он неправильно поступил, повышая пенсионный возраст. Странно, конечно, что такое недопонимание даже теоретически может быть, тем не менее президента все-таки попросили разъяснить, в чем разница. Значит, есть на этот счет общественный запрос, хотя бы в той части, чтобы еще раз объяснить преимущества нашего образа жизни, а также общественного и социального строя с опорой на традиционные ценности.

Владимир Путин разъяснил. Общий смысл такой: мы к делу подошли ответственно, а они нет. У нас для женщин, например, предусмотрена привилегия — они отправляются на заслуженных отдых аж на пять лет раньше мужчин. Но основное отличие, по словам главы государства, заключается в том, что в РФ были сохранены все льготные режимы выхода на пенсию, а во Франции, насколько известно президенту России, нет. Вот люди и возмущены такой несправедливостью и протестуют. И, кроме того, у них же гендерное равенство — мужчина или женщина, неважно — все идут на пенсию в одно и то же время. Сами страдают от своих якобы ценностей.

Не будем спорить, но все-таки справедливости ради нужно отметить, что в Пятой республике есть право досрочного выхода на заслуженный отдых, в частности, для лиц, что начали работать с 16 лет и накопили рабочий стаж не менее 43 лет. Впрочем, это неважно, главный смысл состоит в том, что на Западе все плохо по определению. И даже если у них что-то прямо почти как у нас, то все равно хуже.

Хотя можно немного порассуждать об уровне жизни и о среднем размере пенсии, который во Франции составляет €1,4 тыс., а у нас — €200 или в лучшем случае €300. Минимальная зарплата там — €1,7 тыс., то есть 150 тыс. руб. А у нас, как известно — 13,89 тыс. руб. И вот посмотришь на эти цифры и подумаешь: можно еще два года лишних ради такого и поработать, а они все недовольны. Изнеженные какие-то. Но одна вещь не дает покоя — Запад загнивает, а зарплаты все равно высокие. И социальное недовольство они почему-то называют нормальным явлением. Нет, с таким западным миром нам точно не по пути.

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