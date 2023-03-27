Баден-Баден перестал быть побратимом Сочи и Ялты из-за СВО

Курорт Баден-Баден, расположенный на юго-западе Германии, приостановил побратимство с Сочи и Ялтой, заключенное в 2013 году, из-за спецоперации. Об этом сообщает Schwbische Zeitung.

«Мы не можем и не хотим вести себя нейтрально. Мы поддерживаем ценности свободы, демократии и верховенства закона. Поэтому побратимство с Ялтой и Сочи приостановлено»,— цитирует издание заявление администрации города.

В настоящее время в городе наблюдается массовый отток российских туристов. По данным издания, большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость, в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден из-за санкций было конфисковано несколько частных самолетов. Покинуть местный фестивальный зал пришлось российскому дирижеру Валерию Гергиеву. Из-за снижения туристического спроса на курорте наблюдается массовое закрытие ресторанов и отелей.

В то же время на территории Баден-Бадена проживает около 2 тыс. россиян и столько же украинцев. Приток беженцев на курорт является одним из самых высоких на юго-западе Германии.

Анастасия Донскова

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