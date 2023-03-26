Рублев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира серии Masters и категории ATP 1000 в Майами, обыграв серба Миомира Кецмановича. Встреча, продолжавшаяся почти час, завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Rassol / AP Фото: Jim Rassol / AP

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Янник Синнер (Италия)—Григор Димитров (Болгария).

25-летний Андрей Рублев занимает 7-ю строчку рейтинга ATP, выиграл 15 турниров ATP, из них 12 — в одиночном разряде. 23-летний Кецманович находится на 35-й позиции рейтинга, выиграл два турнира ATP, один из них — в одиночном разряде.

Мужской теннисный турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $8,8 млн.

Мария Федотова