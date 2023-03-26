В Киево-Печерской лавре на богослужение УПЦ перед выселением пришли сотни верующих

В Киево-Печерской лавре 26 марта состоялось воскресное богослужение Украинской православной церкви (УПЦ). Это воскресное богослужение УПЦ может стать последним, если монахов выселят из стен православной святыни до 29 марта. На видео показаны сотни верующих, пришедших в лавру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roman Pilipey / Getty Images Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Богослужения четвертой недели Великого поста возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. «Прошу вас, дорогие братья и сестры, о святых молитвах, дабы Господь дозволил нам и дальше пребывать в этой святой обители»,— призвал митрополит Онуфрий верующих к молитве о Печерском монастыре.

10 марта стало известно о письме руководства национального заповедника «Киево-Печерская лавра» с требованием выселиться из обители до 29 марта. Однако в письме никакой информации о юридических основаниях не указано, отметили в лавре. 26 марта на сайте лавры в разделе «Богослужения» есть расписание служб на 27, 28 и 29 марта.

Мария Федотова