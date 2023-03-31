Равенство со скидкой

Женщин в РФ все чаще зовут на работу, но все реже — на высокооплачиваемую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По исследованиям, на вакансии C-level менеджмента в 2022 году чаще приглашали мужчин Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Больше всего женских резюме зафиксировано на вакансии в сфере бухгалтерии и финансов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 По исследованиям, на вакансии C-level менеджмента в 2022 году чаще приглашали мужчин Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Больше всего женских резюме зафиксировано на вакансии в сфере бухгалтерии и финансов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото

Как показало исследование hh.ru, в числе лучших отраслей бизнеса для построения карьеры для женщин — искусство и культура, телекоммуникации и связь, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование. Больше возможностей карьерного роста становится в тяжелом машиностроении, металлургии и лесной промышленности. Наилучшие шансы для быстрого трудоустройства и получения высоких зарплат для женщин — в медицине и фармацевтике, сфере услуг для населения, искусстве и культуре, образовательных учреждениях. В то же время, как следует из статистики, с 2013 года положение женщин на рынке труда РФ могло ухудшиться: они стали получать меньше приглашений как на высокооплачиваемые позиции, так и на позиции С-level менеджмента.

«Ъ» публикует результаты исследования hh.ru, которые позволяют оценить положение женщин на рынке труда РФ по нескольким параметрам. Для составления рейтинга эксперты hh.ru проанализировали свыше 140 млн приглашений, отправленных соискателям мужского и женского пола в 2013, 2017 и 2022 годах от компаний-работодателей из 30 отраслей бизнеса. Отдельно за указанные годы была проанализирована гендерная структура приглашений на вакансии для С-level менеджмента и высокооплачиваемые вакансии. В составлении рейтингов не учитывалось номинальное количество резюме соискателей по полу в той или иной отрасли бизнеса, поскольку резюме имеет привязку только к профобласти — соискатель может рассматривать или его могут приглашать на вакансии из разных отраслей.

Смещение границ

Так, в 2022 году в топ-5 отраслей с самой большой долей приглашения женщин вошли медицина, фармацевтика, аптеки (79%), услуги для населения, а также искусство, культура (по 72%), образовательные учреждения (71%), общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО (68%), товары народного потребления (непищевые; 67%).

При этом за десять лет ситуация в этих сферах развивалась разнонаправленно: доля соискательниц выросла в медицине (в среднем на 4 п. п.); общественной деятельности (+12 п. п.), образовательных учреждениях (+2 п. п.), товарах народного потребления (непищевых; +1 п. п.) и сократилась в искусстве и услугах для населения (–2 п. п. и –3 п. п. соответственно). Меньше всего приглашений зафиксировано в добывающей отрасли, тяжелом машиностроении и автомобильном бизнесе — 30%, 31% и 33% соответственно (сокращение на 22,15 и 11 п. п. соответственно).

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, в целом можно говорить, что рынок труда за последние десять лет постепенно приближается к гендерному балансу. Если в 2013 году 59% всех приглашений в среднем по всем отраслям приходилось на соискательниц, то в 2017 году этот показатель составил 55%, а в 2022 году — 52%. При этом, как отмечает эксперт, прослеживается ряд интересных трендов, причем как негативных, так и позитивных. К первому Мария Игнатова относит то, что отрасли с самым высоким процентом мужчин (перевозки, логистика, склад, ВЭД, металлургия, металлообработка, тяжелое машиностроение, автомобильный бизнес) становятся еще более «мужскими». Ко второму — то, что в ряде традиционно «женских» сфер (искусство, культура, образовательные учреждения, услуги для населения), напротив, за десять лет выросло число приглашений мужчин (в среднем их доля увеличилась с 25% в 2013 году до 28% в 2022 году).

Говорить о традиционно «мужских» и «женских» отраслях и профессиях приходится все реже: гендерный фактор уже не играет значительной роли при принятии решения о найме, полагает управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель. Однако, по его словам, можно выделить сферы и профессии, которыми женщины обычно интересуются чаще. Так, на платформе по итогам 2022 года больше всего женских резюме зафиксировано в бухгалтерии и финансах (89% от общего числа), в образовании (84%), на административных позициях (81%), в медицине (78%) и бьюти-индустрии (77%). В группе профессий «управление персоналом» доля резюме соискательниц составила 65%, указывает эксперт.

«Тем не менее мы наблюдаем устойчивую тенденцию к полному размытию границ и разрушению стереотипов об исключительно "мужских" и "женских" специальностях»,— говорит господин Кумпель. Например, за последний год на платформе увеличилось количество женских резюме в сферах транспорта (+40%), IT (+35%) и строительства (+32%), считавшихся ранее стереотипно «мужскими».

Параллельно растет число мужских резюме в сферах красоты (+42%), административной работы (+38%). Рынок труда становится все более открытым и гибким, делает вывод эксперт.

Женщины в руководстве

Несмотря на то, что в целом доля приглашений женщин выросла, вакансии руководителей стали для них менее доступными. Под таковыми в исследовании понимаются позиции директоров, главного бухгалтера, главы юридического отдела. Согласно результатам исследования, на вакансии C-level менеджмента в 2022 году чаще приглашали мужчин. Так, в 18 отраслях доля женщин составила от 41% до 49%, в шести областях — не менее 50%: телекоммуникации, связь и искусство, культура (по 59%); СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование (57%), услуги для населения (55%), госорганизации (51%), медицина, фармацевтика, аптеки (50%). Меньше всего приглашений женщин зафиксировано в энергетике (23%), добывающей отрасли (25%) и автомобильном бизнесе (32%). В среднем за десять лет в тех сферах, где доля женщин составляет не менее половины, преимущественно зафиксирована положительная динамика (от 3 п. п. до 19 п. п.), сокращение отмечается лишь в услугах для населения (–5 п. п.). В целом 16 отраслей продемонстрировали сокращение процента женщин, рост отмечен в 14 сферах, что в какой-то степени может говорить о движении в сторону выравнивания ситуации.

По мнению госпожи Игнатовой, в определенных отраслях женщинам становится труднее делать карьеру и достигать высших управленческих позиций. При этом ряд характерных и социально ответственных отраслей стремится к гендерной диверсификации именно в управленческом звене, отмечает эксперт. Такими сферами являются: тяжелое машиностроение, телекоммуникация и связь, металлургия и металлообработка, лесная промышленность и деревообработка, госорганизации. В них доля приглашений женщин увеличилась за десять лет двузначными темпами — с 11 до 22 п. п.

Отметим, что, согласно исследованию рекрутингового портала SuperJob.ru, представленному в августе 2022 года, мидл-менеджерами в РФ становятся и мужчины, и женщины, однако до топовых позиций гораздо чаще добираются первые. Исключением является традиционно женская должность директора по персоналу. Вместе с тем и здесь мужчин становится все больше: их доля в 2022 году составила 27% (рост на 10 п. п. по сравнению с 2015 годом). «Например, считается, что руководящие посты в основном занимают мужчины, в SuperJob же 80% директоров — женщины, и они отлично справляются со своими обязанностями»,— говорит президент рекрутингового сервиса Алексей Захаров. «Все больше женщин мы видим и на управленческих позициях, в том числе C-level менеджмента»,— соглашается господин Кумпель.

Финансовый вопрос

В топ-5 отраслей по приглашениям на высокооплачиваемые вакансии женщин в 2022 году вошли услуги для населения (65%), медицина, фармацевтика, аптеки (59%), гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг (58%), общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО (54%), а также искусство, культура и образовательные учреждения (по 52%). Высокооплачиваемыми в этом исследовании считались вакансии с зарплатой выше, чем та, которую превышают 10% от общего объема вакансий. Для 2013 года — 67,9 тыс. рублей, для 2017 года — 76 тыс., для 2022 года — 112 тыс. При этом в большинстве отраслей (24 из 30) доля женщин за десять лет в среднем снизилась. Более всего это коснулось таких сфер, как добывающая отрасль (–24 п. п.), госорганизации (–21 п. п.), розничная торговля (–13 п. п.).

Такая ситуация свидетельствует о сохранении отрицательной дельты в формировании своих зарплатных ожиданий у женщин в сравнении с мужчинами, говорит госпожа Игнатова. В 2017 году в целом по всем профобластям зарплатные ожидания женщин были на 25% ниже, чем у мужчин, в 2022 году такая же ситуация сохраняется. В высшем менеджменте и, следовательно, на самые высокооплачиваемые вакансии отрицательная разница в зарплатных ожиданиях женщин еще существеннее — на 36% меньше, чем у мужчин, указывает она.

Как мужчины, так и женщины могут претендовать на одинаковую зарплатную вилку для любой, в том числе руководящей, позиции, отмечает господин Кумпель. Зарплатные предложения на рынке, по наблюдениям экспертов «Авито Работы», прежде всего формируются исходя из опыта и квалификации кандидата. Что касается зарплатных ожиданий, то по ряду профессий (например, бухгалтер, административные должности, менеджерские вакансии) женщины и мужчины также указывают в резюме примерно одинаковые вилки, говорит он. «В каких-то отраслях или специальностях традиционно работает больше мужчин и традиционно они оплачиваются выше. Но если женщина будет выполнять такую же работу, то будет получать столько же, сколько и мужчина»,— полагает господин Захаров.

Болезненный фактор

Определенную роль в изменении положения женщин на рынке труда сыграла пандемия — широкое распространение удаленного формата работы и гибкого графика позволило женщинам намного легче совмещать работу или подработку с декретным отпуском и в целом с заботой о семье и детях, говорит управляющий директор платформы «Авито Работа». Кроме того, расширению границ найма и активному привлечению самых разных социальных групп, в том числе женщин в декрете, способствуют последствия демографического кризиса 1990-х годов, добавляет господин Кумпель. О влиянии пандемии говорит и господин Захаров. «Конечно, отчасти успехами в равном отношении к мужчинам и женщинам мы обязаны COVID-19 и специальной военной операции, которые сделали рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые»,— считает он.

В конце 2022 года правительство утвердило новую редакцию национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Документ направлен на обеспечение принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и создание равных возможностей для их реализации. Белый дом планирует отстаивать права женщин в самых различных сферах: от рынка труда до политики. Так, решать проблему разрыва в заработной плате предполагается в том числе посредством формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям. Планируется формировать систему непрерывного образования и повышения квалификации, развивать дистанционные формы занятости, расширять участие женщин в предпринимательстве. Вместе с тем стратегия, несмотря на статус «основополагающего» документа, носит рекомендательный характер и не обеспечена финансированием из бюджета.

Венера Петрова «Ъ-Женское лидерство» от 07.03.2023