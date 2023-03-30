Кто ненавидит Гамлета

14 апреля на сцене Театра музыкальной комедии известный театральный актер Сергей Мигицко и звезда киноэкрана Сергей Перегудов представят музыкальный спектакль «Я ненавижу Гамлета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент афиши к спектаклю «Я ненавижу Гамлета» Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Фрагмент афиши к спектаклю «Я ненавижу Гамлета» Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

Проект основан на одноименной пьесе бродвейского драматурга Пола Рудника и адаптирован для музыкального театра (музыка написана молодыми композиторами Максимом Кошеваровым и Александром Маевым). Театральное действо — своего рода поединок между актерами, по-своему открывающий оборотную сторону актерской профессии и славы. Авторы спектакля размышляют над шекспировским вопросом «Быть или не быть?», актуальным и для современного актера. Что есть признание, чего стоит слава и успех в серийном кинобизнесе, что предпочесть актеру, как вырваться из порочного круга и вернуться к серьезной работе и постижению образа?

Зося Пашковская