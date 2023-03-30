Элитные коттеджи выросли в цене

В 2022 году средняя стоимость элитных загородных коттеджей Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилась на 16%, превысив 89 млн рублей.

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 14 элитных коттеджных поселках объем свободного предложения составил 306 лотов. В 15 коттеджных поселках бизнес-класса в продаже находилось 433 лота.

На первичном рынке элитной загородной недвижимости в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области вышел новый проект «Оберег» (первая очередь), что позволило увеличить объем высокобюджетных лотов в продаже на 9%. Помимо поселков централизованной застройки, на элитный загородный рынок вышел новый проект с участками под застройку «Никольские угодья», говорят в NF Group.

По данным NF Group, на вторичном рынке загородного жилья отмечена высокая годовая динамика предложения: количество высокобюджетных лотов стоимостью свыше 50 млн рублей в экспозиции увеличилось на 49%, до 712 штук. Заметно выросло число срочных продаж из-за релокации собственников, отмечают в компании. Основной объем предложения элитной загородной недвижимости традиционно сосредоточен на Выборгском направлении.

По итогам 2022 года совокупный объем спроса в поселках элитного и бизнес-классов составил 72 лота, что в три раза меньше по сравнению с 2021 годом. За год было реализовано 43 элитных коттеджа, что на 48% меньше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что спрос на высокобюджетные загородные дома вернулся к допандемийному уровню: в период с 2012 по 2019 год в среднем за год реализовывалось 30–40 элитных лотов.

Также было реализовано 29 коттеджей бизнес-класса, что на 77% меньше прошлогоднего показателя. Отрицательная динамика наблюдалась по причине ограниченного объема готового предложения и нежелания покупателей заниматься долгосрочным строительством на участках без подряда.

На вторичном рынке спрос был неравномерным: снижение интереса наблюдалось в начале года и в конце, рост — в середине. В основном сделки с загородными коттеджами заключались в ценовом диапазоне 50–80 млн рублей.

Светлана Московченко, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, говорит: «В 2022 году рынок элитной загородной недвижимости после ажиотажного спроса вернулся к допандемийным показателям. В 2023 году можно ожидать сохранения данной тенденции и появления новых интересных проектов. На загородную недвижимость бизнес-класса продолжат оказывать влияние рыночные факторы, в том числе ограниченность предложения и спроса. Сдержать цены позволит интерес потенциальных покупателей к зарубежным объектам и объектам с максимальным дисконтом, а также использование заемных средств».

На рынке загородной недвижимости отмечается рост стоимости жилья. Так, в элитных загородных поселках средняя стоимость увеличилась на 16% за год и составила 89,3 млн рублей, в поселках бизнес-класса — на 8%, до 28,3 млн рублей. На динамику средних цен предложения повлияла корректировка стоимости готовых объектов, где цены выросли на 10–20% за год. На вторичном рынке средняя стоимость предложения увеличилась на 3% за год, исключительно за счет пополнения предложения более дорогими коттеджами. В течение года скидки при сделках могли достигать 20–30%.

Денис Кожин