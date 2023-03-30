Жилье с сырым правовым статусом

Несмотря на обилие рек в Петербурге, акватория города, в отличие от, например, Парижа не используется для размещения на дебаркадерах жилых объектов. Корреспондент Guide Денис Кожин разбирался в причинах непопулярности жилья на воде.

Как говорят эксперты, основная проблема организации жилья на воде — правовая неурегулированность. Анна Николаева, генеральный директор компании BIMPRO (ООО «БИМПРО»), рассказывает: «Жилье на дебаркадерах в Петербурге мы пока не встречали. Правовой статус таких объектов непонятен. Они не могут быть отнесены полноценно к Градостроительному кодексу, то есть к объектам капитального строительства. По сути, непонятно, является ли такое жилье является мобильным или немобильным — все зависит от конфигурации». Но, замечает она, в Петербурге есть примеры коммерческих объектов, которые таким образом построены. «Есть, например, многофункциональные пространства, которые могут сдаваться в летнее время для целей временного посуточного проживания или аренды под коммерцию (сдают под проведение мероприятий). Но продать или купить такой объект как квартиру и зарегистрироваться в ней нельзя. Естественно, процесс узаконивания этих объектов будет довольно долгосрочным»,— рассуждает госпожа Николаева.

«Для Петербурга как морского и речного города развитие такого вида жилья — логичный шаг. Но мешают две вещи: климат и неурегулированность законодательства. Наши проекты располагаются у воды, поэтому мы обязательно рассмотрим возможность использования дебаркадеров для расширения досуговых возможностей резидентов наших проектов. Там могут расположиться спортивный зал, видовое кафе или книжный магазин. А возможно, и небольшой отель. Например, в пространство которое мы планируем создать на набережной реки Карповки у "Мельцер холла", такой объект прекрасно вписался бы и оживил бы окружающую территорию»,— рассказывает Елена Ширшова, директор по маркетингу ГК «Альфа Фаберже».

Эксперты говорят, что в Европе жилье на воде достаточно распространено во Франции, Нидерландах, Великобритании. «Это и романтично, и красиво, и мобильно, и там это достаточно дешево. В российских городах, полагаю, так не получится. Я думаю, что здесь жилье на воде, если оно будет основательно построено, будет существенно дороже, чем наземное, или как минимум сравнимо по стоимости с дорогими квартирами в центре. Тем не менее в крупных городах, в Москве и Петербурге, в ближайшее время видится высокий потенциал таких объектов. Более того, люди крайне заинтересованы в них»,— считает госпожа Николаева.

«В Европе такой тип строений изначально был включен в парадигму развития городского пространства. Способствовали этому и более мягкий европейский климат, и значительная плотность населения и застройки в городах. На воду люди ушли во многом из-за нехватки места на земле. Сейчас же это дань традиции и во многом средство экономии. К примеру, во Франции плавучее жилье налогом на недвижимость не облагается»,— объясняет Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС.

Евгений Хохлов, директор по маркетингу AAG, констатирует: «Такое жилье в России есть, его организуют частники, энтузиасты, никакого комплексного предложения не существует. Стоимость зависит от размера дебаркадера, плюс расходы, сопровождающие эксплуатацию. По сути, это загородный дом, только на воде и в городской черте. Соответственно, помимо прочего, здесь есть сложности с подключением ресурсоснабжающих организаций».

Кроме того, говорят эксперты, любой проект на воде в центре Петербурга будет сталкиваться с мощным противодействием градозащитников, которые будут полагать, что дебаркадеры портят внешний вид на город с воды, а также со стороны жильцов домов на набережных, которые будут против, потому что плавсредства будут портить видовые характеристики из окон.