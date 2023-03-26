В Екатеринбурге мать убила двух сыновей и покончила с собой

В частном доме в Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружили тела двух детей восьми и пяти лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По данным местных СМИ, женщина убила своих сыновей и совершила самоубийство. По факту гибели детей СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Трагедия произошла вечером 25 марта в доме на улице Леваневского. По данным e1.ru, тело одного мальчика извлекли из помойной ямы, второй лежал в комнате. По предварительной информации, один был утоплен в ванной, а второй задушен. Тело матери обнаружили рядом с детской площадкой возле дома на улице Техническая. Родственники сообщили, что у нее было психическое заболевание.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас отрабатываются различные версии произошедшего. «Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства»,— отметил полковник Горелых.

На месте происшествия организована работа следователей и криминалистов, уточнил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Тела должны направить на экспертизу для установления точной причины смерти. По факту гибели детей прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург