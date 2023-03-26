В поиске Bing появились генеративные презентации от ИИ

Американская компания Microsoft добавила в поисковую выдачу Bing короткие презентации, созданные искусственным интеллектом. В компании их называют «историями» (stories) — они раскрывают суть поискового запроса и похожи на «истории» из Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

В слайдах презентации есть текст, картинки и видео, а сами они сменяются спустя короткое время. При включении звука появляется фоновое музыкальное сопровождение. Такие презентации будут включаться только по тем запросам, для которых нужен развернутый ответ, например «кубизм» или «импрессионизм». «Истории» будут доступны на 11 языках, включая русский. Также Microsoft обновила «карточки знаний», которые появляются на странице с выдачей справа от запроса: теперь в них могут появляться как «истории», так и так и другой генерируемый ИИ контент, раскрывающий суть запроса. Microsoft представила новую версию поисковика Bing на основе искусственного интеллекта в феврале 2023 года.

Евгений Федуненко