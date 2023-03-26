В России установлен мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Они пролетели 2540 километров из Кировска Мурманской области до Хатанги Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале господина Конюхова.

«В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре — принадлежат России»,— сообщил Федор Конюхов.

Шар стартовал 24 марта из Кировска, на высоте от трех до шести километров пролетел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. 26 марта в 3:24 мск он совершил посадку на аэродроме Хатанги.

Впервые тепловой аэростат с открытой корзиной пролетел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Кроме того, это самый длительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом — всю дистанцию полет проходил в районе 67–72 градусов северной широты.

Анастасия Ларина