Пермские ТСЖ оспорили тариф в сфере обращения с ТКО

Пермский краевой суд вчера удовлетворил иск ТСЖ «Комсомольский проспект-77» и ТСН «Дом на улице Николая Островского, 29». Товарищества требовали признать недействительным постановления от 28 октября 2022 года «О предельных нагрузках с твердыми коммунальными отходами АО "ПРО ТКО». Ответчиком выступало министерство тарифов и энергетики края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минтарифов и энергетики не согласны с решением краевой суда, отменившего текущий тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. Ведомство будет обжаловать его в апелляционной инстанции после получения мотивировочной части.

«Согласно законодательству, до вступления решения суда в законную силу, утверждённые тарифы являются действующими. Поэтому всем потребителям необходимо соблюдать платежную дисциплину и оплачивать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов» - заявили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.

В министерстве отмечают, что тарифный источник – это основа обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг населению по вывозу ТКО.

Ранее сообщалось, что несколько пермских ТСЖ обратились в Пермский краевой суд с исками об оспаривании тарифов и нормативов накопления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пермском крае. В прошлом году власти пересмотрели норматив накопления ТКО и увеличили его для домохозяйств примерно на 48%. Тогда новый предельный единый тарифа регоператора составил 6597 руб. 2 коп. за тонну и норматив накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края для домовладений в 237,39 кг/год.

Сумма ежемесячного платежа для физлиц, исходя из новых нормативных актов, составила130,51 руб. с человека. Однако руководство регоператора не решилось существенно повышать платеж в том году и остановилось на компромиссном варианте в 100 руб. Ранее жители многоквартирных и частных домов платили 88,19 руб. в месяц.