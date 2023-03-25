США обвинили в шпионаже россиянина, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд

США предъявили гражданину РФ Сергею Черкасову обвинения в шпионаже и мошенничестве, в том числе в банковском и визовом. Как утверждали в 2022 году Нидерланды, россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры пытался устроиться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Однако Амстердам выслал его в Бразилию, где тот был задержан по обвинению в подделке документов.

Американский Минюст считает, что господин Черкасов начал работать в качестве российского агента в Бразилии в 2012 году, в 2018 году он переехал в США и поступил в аспирантуру университета в округе Колумбия. Мошенничеством следствие считает получение визы и открытие банковских счетов под бразильским именем.

Утверждается, что Сергей Черкасов установил связь с американскими лицами и передавал информацию от них российской разведке. Он прошел обучение и весной 2020 года уехал из страны, но якобы продолжал поддерживать связь с американцами для получения информации о внешней политике. В апреле 2022 года, как утверждает Минюст, он попытался устроиться на работу в МУС.

Нидерланды рассказывали о выявлении «российского шпиона» Сергея Черкасова летом 2022 года. Амстердам называл это «многолетней операцией» российской разведки. Полиция задержала его в аэропорту и отправила в Бразилию как нежелательного иностранца. Там его взяли под стражу за использование поддельных документов. По информации американского Минюста, господин Черкасов до сих пор остается под арестом в Бразилии. Российские власти никак не комментировали информацию.

Леонид Уварчев