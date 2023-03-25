Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США обвинили в шпионаже россиянина, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд

США предъявили гражданину РФ Сергею Черкасову обвинения в шпионаже и мошенничестве, в том числе в банковском и визовом. Как утверждали в 2022 году Нидерланды, россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры пытался устроиться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Однако Амстердам выслал его в Бразилию, где тот был задержан по обвинению в подделке документов.

Американский Минюст считает, что господин Черкасов начал работать в качестве российского агента в Бразилии в 2012 году, в 2018 году он переехал в США и поступил в аспирантуру университета в округе Колумбия. Мошенничеством следствие считает получение визы и открытие банковских счетов под бразильским именем.

Утверждается, что Сергей Черкасов установил связь с американскими лицами и передавал информацию от них российской разведке. Он прошел обучение и весной 2020 года уехал из страны, но якобы продолжал поддерживать связь с американцами для получения информации о внешней политике. В апреле 2022 года, как утверждает Минюст, он попытался устроиться на работу в МУС.

Нидерланды рассказывали о выявлении «российского шпиона» Сергея Черкасова летом 2022 года. Амстердам называл это «многолетней операцией» российской разведки. Полиция задержала его в аэропорту и отправила в Бразилию как нежелательного иностранца. Там его взяли под стражу за использование поддельных документов. По информации американского Минюста, господин Черкасов до сих пор остается под арестом в Бразилии. Российские власти никак не комментировали информацию.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...