В Крыму подтвердили потерю большого десантного корабля «Саратов» во время боевых действий в 2022 году

В Севастополе открыли памятную доску морякам больших десантных кораблей (БДК) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», погибшим в ходе военной операции. На мероприятии командир крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий.

«Год назад в ходе боевых действий мы потеряли большой десантный корабль "Саратов", потеряли личный состав десантных кораблей "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Сегодня первая траурная годовщина этого события»,— сказал господин Меньков (видео выступления опубликовал севастопольский телеканал НТС).

На мемориальной доске высечены имена 12 моряков. Она установлена на фасаде здания у причала Минная стенка в Севастополе. В церемонии принимали участие родственники погибших и военнослужащие бригады десантных кораблей. Минобороны РФ сообщило, что памятная доска посвящена морякам, «которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении».

Минобороны РФ ранее не комментировало потерю БДК «Саратов». Власти Запорожской области в июле 2022 года сообщали, что корабль получил повреждения при обстреле 24 марта ракетами «Точка-У». Как утверждает российское госагентство ТАСС, в этот день «Саратов» получил повреждения в порту Бердянска и «был затоплен у причала экипажем, чтобы не допустить детонации боевых снарядов». Корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» «получили серьезные повреждения».