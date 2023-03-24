Осужденная за военные фейки журналистка Мария Пономаренко сообщила об избиении в СИЗО

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная за фейки о российской армии, сообщила, что ее избили врачи психиатрической бригады в СИЗО-2 Бийска. О случившемся она рассказала в письме, которое опубликовано в Telegram-канале издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Пономаренко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Мария Пономаренко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Руководство СИЗО вызвало психиатрическую бригаду, как пишет RusNews, поскольку у Марии Пономаренко случился нервный срыв по прибытии в Бийск. По информации издания, в СИЗО девушку обыскали, забрали часть продуктов из передачи, а также заставили раздеться, на что журналистка ответила отказом. После этого в СИЗО была вызвана бригада санитаров.

Из текста письма следует, что Марию Пономаренко «швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали». «Били, пока выволакивали (волокли — не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени»,— рассказала журналистка.

После этого, рассказывает Мария Пономаренко, ее увезли в больницу, где продержали трое суток, не обеспечив какого-либо лечения. «В первые сутки за то, что вовремя не допила какао, санитар Максим ударил по щекам, в живот и грудь»,— говорится в письме.

Мария Пономаренко находилась в СИЗО с апреля 2022 года. 15 февраля нынешнего года ее приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной для судебного разбирательства стал пост журналистки в Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta) об обстреле драматического театра в Мариуполе.

Мария Пономаренко рассказывала, что у нее диагностировано истерическое расстройство личности. Около двух месяцев она находилась в камере с заклеенными окнами, что она посчитала «пыточными условиями» в связи с клаустрофобией. В сентябре 2022 года она вскрыла себе вены из-за ухудшения состояния.

Лусине Баласян