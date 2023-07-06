Красная пустыня

Автомобильный пробег и сейчас один из самых популярных способов продвижения продукции на рынке, но в 1933 году перед участниками Каракумского пробега ставились совсем другие задачи. В первую очередь — политические.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РГАЭ Фото: РГАЭ

Песчаная пустыня — идеальное место проверить на прочность себя и технику: множество сложных и ненадуманных препятствий, тяжелые климатические условия и полное отсутствие ориентиров сделали пустое песчаное пространство наиболее подходящим для подобных целей. Еще в конце двадцатых годов именно в песках проходили испытательные пробеги четырехосные грузовики Renault и полугусеничные вездеходы Citroen-Kegresse — целью таких пробегов было устранение недостатков и совершенствование конструкций внедорожной техники.

Фото: РГАКФД

Потом испытывать себя в пустыне ринулись все кому не лень. Так, в 1930 году состоялось первое африканское ралли Средиземноморье — Нигерия, считающееся предшественником ежегодного марафона Париж — Дакар, в свою очередь впервые прошедшего в 1979 году. Но если ралли и марафоны по Африке устраивались как спортивные мероприятия, то в Советском Союзе пески Средней Азии покоряли в первую очередь для восхваления собственных достижений.

Наступление на пустыню

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пробег 1933 года был не первой попыткой покорить на автомобиле «черный песок», поскольку еще в 1929 году состоялся другой Каракумский пробег Фото: РГАКФД В 1929 году в Каракум отправились два Renault Type MH Sahara колесной формулы 6x6 и грузовик Ford Model TT. Политические задачи тогда не ставились Фото: РГАКФД Следующая фотография 1 / 2 Пробег 1933 года был не первой попыткой покорить на автомобиле «черный песок», поскольку еще в 1929 году состоялся другой Каракумский пробег Фото: РГАКФД В 1929 году в Каракум отправились два Renault Type MH Sahara колесной формулы 6x6 и грузовик Ford Model TT. Политические задачи тогда не ставились Фото: РГАКФД

«У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь», — сказал в январе 1933 года на объединенном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) товарищ Сталин. Это действительно было правдой: 1 января 1932 года вступил в строй Горьковский автомобильный завод имени Молотова, возведенный при помощи Генри Форда с нуля всего за три года, а Московский автомобильный завод имени Сталина находился на стадии коренной реконструкции. Если в двадцатые годы число выпущенных автомобилей в стране можно было по пальцам пересчитать, то с пуском в ход этих двух заводов счет грузовиков пошел на десятки и сотни тысяч.

Трудовой народ распирало от гордости за свои достижения, рабочие ходили на демонстрации с лозунгами «Даешь советский "Форд"!» — они были счастливы, что производят автомобили мирового уровня. Но на самом верху одних плакатов показалось мало, поэтому была поставлена задача наглядно показать преимущества наших машин перед западными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Покорявший Каракум фаэтон ГАЗ-А был копией Ford Model A, с той лишь разницей, что в 1932 году советскую модель еще только начали выпускать, а американскую — уже прекратили Фото: РГАКФД Фото: РГАКФД Следующая фотография 1 / 2 Покорявший Каракум фаэтон ГАЗ-А был копией Ford Model A, с той лишь разницей, что в 1932 году советскую модель еще только начали выпускать, а американскую — уже прекратили Фото: РГАКФД Фото: РГАКФД

Почти сразу же с началом массового выпуска советских машин было решено организовать испытательный пробег, чтобы проверить на прочность собственную продукцию, одновременно сравнив ее «в деле» с иностранными аналогами. Для убедительности и масштабности будущих достижений — преодоление трудностей всегда выглядит куда более героически! — маршрут пробега проложили по пескам Средней Азии. Имя бескрайней пустыни дало название пробегу — «Каракумский».

Позже задачи пробега расширились и даже вышли на международную геополитическую арену: «Пробег — это не только всестороннее изучение и испытание советских автомашин, но и наступление на пустыню, серьезное наступление, непосильное для капиталистических стран, капиталистической системы, раздираемой острыми противоречиями». Так писала газета «Рабочая Москва». В тени громкой пропаганды оказалась еще одна задача пробега — научная: среди его участников были почвоведы, геологи, ботаники, отправленные изучать малоизведанные советские земли.

Черный песок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новинкой стали шины под названием «Сверхбаллон», которые «превращали обыкновенный советский "Форд" в знатный комфортабельный "Бюик"». Благодаря большей площади соприкосновения автомобиль не проваливался в песок, а мог уверенно ехать по нему Фото: РГАКФД Над фаэтоном ГАЗ-А под №?1 поставили жестокий эксперимент — заставили работать в пустыне без воздушного фильтра в двигателе. В результате прямо во время пробега пришлось растачивать цилиндры, притирать клапана и заменить поршни Фото: РГАКФД Следующая фотография 1 / 2 Новинкой стали шины под названием «Сверхбаллон», которые «превращали обыкновенный советский "Форд" в знатный комфортабельный "Бюик"». Благодаря большей площади соприкосновения автомобиль не проваливался в песок, а мог уверенно ехать по нему Фото: РГАКФД Над фаэтоном ГАЗ-А под №?1 поставили жестокий эксперимент — заставили работать в пустыне без воздушного фильтра в двигателе. В результате прямо во время пробега пришлось растачивать цилиндры, притирать клапана и заменить поршни Фото: РГАКФД

Прославлять советскую промышленность отправили 23 автомобиля: шесть серийных легковых ГАЗ-А, один из которых снабдили шинами «сверхбаллон», пять полуторатонных грузовиков ГАЗ-АА, два их иностранных аналога Ford-AA, три трехосных грузовика Ford-AAA, два прототипа ГАЗ-ААА, экспериментальный Ford-НАТИ-30 и четыре московских АМО-3. А чтобы не дай бог результаты не оказались обратными тем, что ожидали, в пробег отправили новые советские автомобили и подержанные американские. Про один из последних так потом и написали: «Отслуживший свой век, но заново восстановленный импортный грузовой "Форд"».

7 июля 1933 года 96 участников пробега — водители, техники, инженеры, научные работники, фотографы, кинооператоры и журналисты, — одетые в серые комбинезоны со значками Московского автомобильного клуба, выстроились вместе со своими машинами в парке имени Горького. Торжественно проехав по улицам столицы, они отправились в далекий и неизвестный путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Грузовики АМО-3 для участия в пробеге выкрасили в красный цвет, снабдили четырьмя дополнительными бензиновыми баками и одним масляным. Также в Ташкенте пришлось поменять радиаторы на большего объема, присланные из Москвы Фото: РГАКФД Про автомобиль ГАЗ-А под №2 в акте технической комиссии сказано: «Никакого ремонта в пути не было. Мотор даже не вскрывался. В пути все агрегаты вели себя прекрасно. Сейчас машина ни в каком ремонте не нуждается, находится в хорошем состоянии» Фото: РГАКФД Следующая фотография 1 / 2 Грузовики АМО-3 для участия в пробеге выкрасили в красный цвет, снабдили четырьмя дополнительными бензиновыми баками и одним масляным. Также в Ташкенте пришлось поменять радиаторы на большего объема, присланные из Москвы Фото: РГАКФД Про автомобиль ГАЗ-А под №2 в акте технической комиссии сказано: «Никакого ремонта в пути не было. Мотор даже не вскрывался. В пути все агрегаты вели себя прекрасно. Сейчас машина ни в каком ремонте не нуждается, находится в хорошем состоянии» Фото: РГАКФД

Преодоление началось чуть ли не при выезде из Москвы, так как российские дорожные условия и тогда были не самыми лучшими в мире. В провинции колонна зачастую шла не по дорогам, а по направлениям, с трудом преодолевая шаткие деревянные мосты, которые разваливались под тяжестью нагруженных под завязку автомобилей. К этому добавлялась обязательная агитация во многих городах, где совершались остановки, за самые различные начинания: от всеобщей моторизации и борьбы с бездорожьем до вступления в колхозы и досрочной посевной.

Из-за многочисленных митингов, собраний и встреч с местными ударниками производства замедлялась скорость продвижения — когда потом подсчитали среднюю скорость пробега, то она составила всего 4,5 км/ч. Все это отчасти компенсировалось гостепримством, оказанным в городах и населенных пунктах, где местные власти доставали бензин и смазочные материалы, конечно же, кормили и поили участников пробега, устраивали им ночлег.

В первых числах августа через Оренбург и Актюбинск колонна машин добралась до пустыни. Наверное, мало кто из участников пробега знал, что Каракум в переводе означает «черный песок». Приятное место так не назовут, а в те годы отдаленная пустыня на краю страны и вовсе представлялась чем-то страшным и жутким.

Привет товарищу Сталину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отмечали участники пробега в своем приветствии, «повсюду — в крупных пролетарских центрах и в заброшенных кишлаках, на заводах-гигантах, в совхозах и колхозах — мы находили самый теплый прием, деловую, подготовленную встречу. Везде появление колонны связывалось с именем руководителя нашей страны, любимого вождя мирового пролетариата т. Сталина»

Фото: РГАКФД Как отмечали участники пробега в своем приветствии, «повсюду — в крупных пролетарских центрах и в заброшенных кишлаках, на заводах-гигантах, в совхозах и колхозах — мы находили самый теплый прием, деловую, подготовленную встречу. Везде появление колонны связывалось с именем руководителя нашей страны, любимого вождя мирового пролетариата т. Сталина»

Фото: РГАКФД

Но среди участников пробега, видимо, царил необычайный подъем сил, к которому добавилась и правительственная задача — ведь попутно Каракум предстояло перекрасить из черного в красный, устраивая в крупных селениях агитационные митинги. Да и сам факт автопробега доказывал силу советской власти! Советизация Средней Азии, к слову, давалась нелегко: к началу тридцатых уже десять лет отряды Красной Армии и НКВД с переменным успехом вели борьбу с басмачами во главе с мятежным Джунаид-ханом. Его отряд численностью две тысячи человек отчаянно сопротивлялся большевикам и был выдавлен в пустыню, где продолжал совершать разбойные нападения на караваны и набеги на небольшие аулы, по традиции попутно отравляя колодцы с питьевой водой. Для обороны от возможного нападения в каждом автомобиле находилось стрелковое оружие и запас патронов.

Но и без басмачей условия пробега в Каракумах оказались ужасными: на узкой резине машины зарывались в песок по ступицы, пыль проникала везде — она забивала не только глаза, но и карбюраторы и картеры двигателей, температура в салонах доходила до 70 градусов, бывали случаи когда несколько дней колонна шла со скоростью 1 км/ч. Чуть легче приходилось трехосным машинам и ГАЗ-А с покрышками-сверхбаллонами — эти автомобили лучше шли по барханам за счет меньшего давления на поверхность. Остальные приходилось тащить чуть ли не на плечах. Часть машин не снабжалась воздушными фильтрами, и «убитые» моторы ремонтировали прямо в пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На бортах грузовиков АМО-3 была нанесена эмблема с аббревиатурой ЗИС — Московский автомобильный завод имени Сталина. Только в октябре 1933 года грузовик АМО-3 переименовали ЗИС-3, а после модернизации он стал называться ЗИС-5 Фото: РГАКФД Под капотом АМО-3 располагался шестицилиндровый двигатель Hercules объемом 4,88 литра, развивавший 66 л.с. при 2400 об/мин. Скорость составляла 50 км/ч, а расход топлива — 33 литра на 100 км. Полный вес грузовика равнялся 5490 кг Фото: РГАКФД Общая протяженность пробега составила 9375 км, из них по шоссейным дорогам — 2316 км, по грунтовым — 5826 км и по бездорожью — 1233 км. Время в пути составило 86 дней Фото: РГАКФД Следующая фотография 1 / 3 На бортах грузовиков АМО-3 была нанесена эмблема с аббревиатурой ЗИС — Московский автомобильный завод имени Сталина. Только в октябре 1933 года грузовик АМО-3 переименовали ЗИС-3, а после модернизации он стал называться ЗИС-5 Фото: РГАКФД Под капотом АМО-3 располагался шестицилиндровый двигатель Hercules объемом 4,88 литра, развивавший 66 л.с. при 2400 об/мин. Скорость составляла 50 км/ч, а расход топлива — 33 литра на 100 км. Полный вес грузовика равнялся 5490 кг Фото: РГАКФД Общая протяженность пробега составила 9375 км, из них по шоссейным дорогам — 2316 км, по грунтовым — 5826 км и по бездорожью — 1233 км. Время в пути составило 86 дней Фото: РГАКФД

Драгоценную питьевую воду приходилось расходовать на охлаждение моторов — они перегревались чуть ли не каждый час. Страдали даже фотографы и кинооператоры, так как от температуры плавилась пленка, а пыль забивала объективы. Зато гостеприимство, как всегда, было на высоте. Так, узбекские колхозники пригласили участников пробега в чайхану, где на расписных коврах в изобилии лежали груды спелого винограда, ломти арбузов и дынь, сочные груши и персики. Дорогих гостей поили местным зеленым чаем — кокчаем, угощали пловом из баранины. Единственное, что узбеки потребовали взамен — передать привет в Москву своему лучшему другу и вождю товарищу Сталину.

Выше заграничной

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовик ГАЗ-АА — копия американского Ford Model AA. Двигатель рабочим объемом 3285 куб. см развивал мощность 40 л.с., скорость составляла 70 км/ч, расход топлива — 19,5 литра на 100 км

Фото: РГАКФД Грузовик ГАЗ-АА — копия американского Ford Model AA. Двигатель рабочим объемом 3285 куб. см развивал мощность 40 л.с., скорость составляла 70 км/ч, расход топлива — 19,5 литра на 100 км

Фото: РГАКФД

С этим приветом автопробег, добравшись до Самарканда, повернул обратно в Москву. Возвращались машины через Бухару, Красноводск и Баку — Каспийское море преодолели на кораблях — и далее по Военно-Грузинской дороге в Тифлис, Армавир и Воронеж.

Все участники и все автомобили целыми и невредимыми вернулись домой, преодолев многочисленные трудности российских дорог и среднеазиатской пустыни, в которой им даже посчастливилось не столкнуться с басмачами Джунаид-хана. Финишировал пробег 30 сентября 1933 года.

По этому поводу октябрьский номер «За рулем» чуть ли не захлебнулся в восторгах: «Вписана еще одна блестящая страница в книгу великих побед рабочего класса во главе с товарищем Сталиным, побед генеральной линии партии большевиков». Пропаганда трубила о том, что «Каракумский пробег окончательно доказал преимущества нашей техники перед иностранной» и что «советская машина — выше заграничной». Только вот пока СССР испытывал «технику», западная промышленность ушла вперед, оставив советским пропагандистам право вещать о преимуществах своих новых машин перед устаревшими иностранными. К слову, некоторые наши соотечественники верят в это до сих пор.

Денис Токмаков