Со льдом, но без газа

«Не знаете, где можно посмотреть лед?» — спросили две укутанные в шубы девушки. С одной стороны, вопрос был неуместным: мы ведь стояли на льду — метрах в тридцати от берега Ольхона, у поселка Хужир. С другой стороны, я понимала, о чем они спрашивали. Они хотели увидеть «тот самый лед» Байкала. «Черный», — уточнили они. А на самом деле — прозрачный, под которым темнеет буквально бездна воды. А здесь, у берега, лед был занесен снегом и не производил никакого особенного впечатления. Я честно призналась, что не знаю, есть ли здесь в пешей доступности то, что они ищут. Я видела такой лед километрах в пятнадцати-двадцати от Хужира, там, где этой зимой в очередной раз проложили трассу «Дней скорости на льду Байкала».

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Вот уже больше десяти лет в байкальском проливе Малое Море успешно предпринимаются попытки установления рекордов скорости на льду. В этом году в фестивале приняли участие восемь автомобилей, три из которых были разными моделями марки Voyah, премиального бренда китайского автопроизводителя DongFeng Motor. Электрокроссовер Free EV — один из них.

Свободное скольжение

Не самый плохой способ заявить о новом электромобиле — попытаться установить на нем сразу несколько рекордов зимой на льду, в то время как главный скепсис относительно транспорта на электротяге у нас связан именно с эксплуатацией в зимний период.

Главных дисциплин на «Днях скорости» две: попытки установления рекорда скорости «с ходу» и «с места». Протяженность зачетной дистанции — один километр. Во время старта с хода пилот должен еще до створа, откуда отсчитывается хронометраж, попытаться уже набрать максимальную скорость и удерживать ее на протяжении всего мерного километра. При старте с места участник начинает разгон непосредственно от одного створа хронометража к другому. По общепризнанным правилам каждый заезд проходит в обе стороны — чтобы исключить влияние ветра или кривизны поверхности. Средняя арифметическая, показанная в этих двух заездах, и есть результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хужир по сути столица острова Ольхон, где сосредоточена почти вся туристическая инфраструктура. Здесь же находится главная святыня Ольхона — скала Шаманка. В Хужире можно вкусно поесть, посетить краеведческий музей и полазить по развалинам Маломорского рыбзавода, разрисованного художниками со всей страны Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Хужир по сути столица острова Ольхон, где сосредоточена почти вся туристическая инфраструктура. Здесь же находится главная святыня Ольхона — скала Шаманка. В Хужире можно вкусно поесть, посетить краеведческий музей и полазить по развалинам Маломорского рыбзавода, разрисованного художниками со всей страны Фото: Voyah

Мы стояли как раз в районе скоростного километрового участка, точнее, в некотором отделении от него — для безопасности. В обе стороны от этого отрезка расходились «хвосты» длиной 5—6 км, необходимые для эффективного разгона и безопасного торможения. То есть находились мы как раз где-то посередине Малого Моря. На многие километры вокруг — никого. Далеко справа и слева — берега: Ольхона — с одной стороны и материка — с другой. Впереди и сзади до горизонта — только лед, «тот самый». Вокруг — абсолютная тишина. И вдруг — «Пппхххууухххх!». С глухим раскатом где-то, вероятно, неподалеку во льду образовалась новая трещина, которых тут, кажется, миллион миллиардов. И снова над замершим Байкалом нависла плотная тишина, издалека которую начал разрезать новый звук, похожий отчего-то на звук реактивного двигателя. Удивительно, но так здесь «звучал» электрический Voyah — пробивался сквозь морозный воздух, процарапывал шипами «черный» лед.

Пилотировал Voyah Free EV пилот Виталий Ларионов, среди автоспортивных заслуг которого — победы в Porsche Sport Challenge 2020 Cayman Cup и Russian Endurance Challenge 2016. На зачетном километре он развил среднюю скорость более 89 км/ч при старте с места и более 217 км/ч при старте с хода. Второй из этих двух показателей претендует на обновление национального рекорда для электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Условия испытаний Voyah Free EV на Байкале были приближены к максимально экстремальным, с которыми могут столкнуться водители электромобилей зимой Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Условия испытаний Voyah Free EV на Байкале были приближены к максимально экстремальным, с которыми могут столкнуться водители электромобилей зимой Фото: Voyah Фото: Voyah

Ледяная нейтральность

Вообще, именно природный байкальский лед придает «Дням скорости» их особенность. И он же добавляет проблем — своей непредсказуемостью. Потому что каждый год лед разный, и зависит это только лишь от погодных условий, повлиять на которые человек не в силах. В безветренные и бесснежные зимы лед образуется крепкий, гладкий и прозрачный, а вот обилие снежных осадков способствует тому, что ледяной покров более тонкий. Если при замерзании озера дуют штормовые ветра, они ломают ледяную поверхность, которая потом смерзается, образуя непроходимые преграды — торосы, размер которых может превышать высоту автомобиля. А автомобилю, на котором есть желание побить скоростной рекорд, нужна ровная поверхность протяженностью до 15 км — с учетом тех самых разгонно-тормозных «хвостов».

Помогают найти подходящее место для заездов ледовые разведчики во главе с ледовым капитаном — есть, оказывается, такие удивительные профессии, да еще с такими романтическими названиями. Чтобы подготовить в выбранном месте трассу, организаторы заливают небольшие трещины и углубления, подрезают неровности, удаляют снежные переметы и ледовые торосы по бокам — вдруг автомобиль вылетит со своей траектории. По этой же причине мероприятие проходит без зрителей. А для участников на льду Байкала разбивается лагерь — несколько небольших юрт, где можно согреться и отдохнуть, и пункты техобслуживания автомобилей, оборудованные согласно требованиям безопасности и природоохранности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Voyah Free EVR оснащается разъемами для медленной и быстрой зарядки. Время заряда до 80 процентов постоянным током через разъем GB/T составит 35 минут. Время заряда до 100 процентов переменным током через разъем GB/T AC составит 4,5 часа Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 3 Voyah Free EVR оснащается разъемами для медленной и быстрой зарядки. Время заряда до 80 процентов постоянным током через разъем GB/T составит 35 минут. Время заряда до 100 процентов переменным током через разъем GB/T AC составит 4,5 часа Фото: Voyah Фото: Voyah

Медленно, но верно

Вообще, в контексте размышления об экологических нормах невольно обращаешь внимание, что среди автомобилей — участников «Дней скорости» в этом году было три электромобиля, один из них Voyah; и три гибрида, из которых два — Voyah; и лишь по одной машине с дизельным и бензиновым ДВС. Примечательно, что среди рекордов, которые предполагалось установить, были не только на скорость, но и на выносливость. Точнее — на дальность хода на одном заряде батареи. И перебить достижение другого автомобиля — а им был Audi e-tron, который на одном заряде батареи проехал по льду 364 км, — вызвался Voyah Free EV.

День был уже в самом разгаре. Рекордсменка, журналистка и фотограф Мария Мельникова стартовала неспешно — с равномерной скоростью 60 км/ч за рулем Free EV она двигалась по закольцованной трассе длинной около пяти километров. Через какое-то время ее сменил Максим Леонов, тоже рекордсмен и обладатель максимального мирового достижения скорости на льду для электромобилей. Так они поочередно сменяли друг друга. Тем временем наступили сумерки, а потом и вовсе окончательно стемнело, а заряд батареи все не кончался и не кончался. В итоге Voyah Free EV проехал более 430 км за 8 часов 10 минут, при этом у машины периодически включали систему климатического контроля, а под конец еще и фары ближнего света. Этот результат вполне тянет на регистрацию в Книге рекордов России. И примечательно, что через год Voyah вполне способен побить свой собственный рекорд, потому что испытание началось при заряде батареи автомобиля лишь на 90 процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Среди участников «Дней скорости на льду Байкала» также были специально построенный для установления рекордов в своем классе электромобиль «Сарма» полностью российской разработки и российский гиперкар Flanker F, на котором была произведена первая попытка установить официальный рекорд по дрифту Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 3 Среди участников «Дней скорости на льду Байкала» также были специально построенный для установления рекордов в своем классе электромобиль «Сарма» полностью российской разработки и российский гиперкар Flanker F, на котором была произведена первая попытка установить официальный рекорд по дрифту Фото: Voyah Фото: Voyah

Попытка не пытка

Тем временем, пока Voyah Free EV накручивал свои ресурсные километры, заезды на скорость продолжались. Среди участников был и Voyah Free EVR, который корректнее все же называть не столько гибридом, сколько электрокаром с увеличенным запасом хода: в движение он приводится двумя электродвигателями, однако заряда батареи хватает лишь на 140 км пробега, затем в работу вступает бензиновая генераторная установка, не связанная с ведущими колесами и работающая только для подзарядки аккумулятора. Зафиксированные показатели Free EVR на байкальском льду — более 194 км/ч с хода и более 102 км/ч с места; попытки установления рекордов принадлежат Илье Кашину, среди разных автоспортивных достижений которого есть, например, победа в Rally Monte Carlo Historique, и Максиму Леонову.

Пожалуй, самый неожиданный участник «Дней скорости на льду Байкала» — минивэн Voyah Dream. Потому что скорость — не самое важное качество для семиместного автомобиля премиум-класса, где главный человек не тот, кто им управляет, а тот, кто сидит позади в комфортном сиденье с функцией массажа и подставкой для ног. И все же интересно: на что способен этот автомобиль с последовательно-гибридной силовой установкой не просто на зимней дороге, а буквально на льду?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Voyah Dream была также предпринята попытка установления рекорда на максимальную скорость. Виталий Ларионов разогнался на нем до более чем 218 км/ч. Документы с зафиксированным результатом переданы в Книгу рекордов России для открытия новой категории и регистрации национального рекорда для гибридных автомобилей Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 3 На Voyah Dream была также предпринята попытка установления рекорда на максимальную скорость. Виталий Ларионов разогнался на нем до более чем 218 км/ч. Документы с зафиксированным результатом переданы в Книгу рекордов России для открытия новой категории и регистрации национального рекорда для гибридных автомобилей Фото: Voyah Фото: Voyah

Устанавливать рекорд выпало одной из самых известных гонщиц нашей страны — Анастасии Нифонтовой, двукратной обладательнице Кубка мира по кросс-кантри ралли среди женщин и первой в мире женщине, финишировавшей в «Дакаре» в категории, в которой участники выступают без техподдержки. «В гибридом автомобиле все же много зависит от батарейки, и на морозе она "живет" какой-то своей жизнью, — делилась Анастасия после первой попытки. — Я увидела заветную цифру "200" на спидометре, но уже за мерным километром». В итоге зафиксированный результат Voyah Dream — более 184 км/ч с хода и более 108 км/ч с места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 4 Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah

От площадки фестиваля до гостиницы по льду ехать больше часа. Мы долго ждали машину сопровождения, водитель которой знал маршрут, проложенный, вероятно, ледовым капитаном. Напросившись за руль Voyah Dream, я послушно плелась за местной «Газелью» с переменной скоростью от 20 до 40 км/ч, а мои пассажиры задремали — плюс пять часов разницы во времени и мягкий ход минивэна дали о себе знать. Я тоже зевала, и на панели сразу начинало мигать и звенеть требование остановиться и выпить кофе. «Да, было бы неплохо», — думала я. Но ледовые дороги на Байкале не оборудованы придорожными кофейнями.

Анна Килимник