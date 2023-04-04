Равнение на «Знамя»

Знаю коллегу, который мне теперь руки не подаст. Это он высмеял набивший оскомину прием автомобильной журналистики — вводить в текст якобы реального героя, соседа или гаишника. Который в нужный момент появляется и делает за журналиста всю его работу. Восторгается машиной-новинкой, отмечает важные детали, сравнивает с конкурентами. Автору остается лишь поддакивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов

Но как быть, если и придумывать не надо? Идет съемка взятого на тест Hongqi E HS9. Подходит человек, спрашивает, можно ли сделать фото смартфоном. А дальше такой диалог:

— Вожу шефа, ему хочу показать. Он хочет нам новый S-Класс брать, а я говорю, какой S-Класс, вот что сегодня надо покупать!

— Ну, это минимум одиннадцать миллионов…

— Так S-Класс — двадцать два!

Волны китайского моря

Сценка важная, на самом деле. Потому что мы сейчас снова как при сотворении мира — автомобильного. И как библейский Адам в раю, должны дать определения, имена всем животным, которые в нем обитают. В нашем случае — автомобилям, приходящим с Дальнего Востока. Кто из них лев, а кто газель, пойди разберись: все незнакомые, все китайцы. И как тут быть? Только методом аналогий, через уже известное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имитация решетки радиатора у Hongqi E HS9 — настоящая электромобилю без надобности — напоминает фирменный «парфенон», решетку радиатора Rolls-Royce. И так же, как у Rolls-Royce Phantom VIII, она интегрирована в кузов

Фото: Иван Водопьянов Имитация решетки радиатора у Hongqi E HS9 — настоящая электромобилю без надобности — напоминает фирменный «парфенон», решетку радиатора Rolls-Royce. И так же, как у Rolls-Royce Phantom VIII, она интегрирована в кузов

Фото: Иван Водопьянов

Hongqi E HS9 — название марки, кстати, читается как «Хунцы» — стал чуть ли не первым представителем тяжелого автомобильного люкса в новой китайской волне, которая вот уже года два накатывает на Россию. Журналисты и блогеры окрестили его китайским Rolls-Royce. Да, у массивного электрического полноприводника тот же автор, британец Джайлс Тейлор, он в Rolls-Royce сделал их первый внедорожник Cullinan, и родство у E HS9 с ним видно. Потому что потом Тейлора наняли китайцы из FAW. Этот старейший китайский автопроизводитель вот уже 65 лет выпускает под маркой Hongqi штучные правительственные лимузины, те, что возят китайскую власть, с красными флажками на крыльях. Hongqi и переводится как «красное знамя». И Тейлор сделал для FAW роскошный электрический SUV. «Услада китайского олигарха», писал о машине «Автопилот» прошлым летом. И вот теперь — личное знакомство.

Первое впечатление: сколько пафоса! Особенно спереди. Массивный капот с намеком на «парфенон» — фирменную «роллс-ройсовскую» решетку радиатора, двухэтажная оптика. 21-дюймовые колеса — а могут быть и 22-дюймовые. Задняя светотехника по нынешней моде, два светодиодных угла, соединенных горизонтальной световой штангой.

Но при взгляде в салон E HS9 замечаешь, как говорят люди пьющие и масоны, явное понижение градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пропорции кузова Hongqi E HS9 похожи на роллс-ройсовские — короткий передний свес и более длинный задний, очень большая колесная база. Вот только задние двери открываются обычно, а не «по-каретному», как в британском автомобиле Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 3 Пропорции кузова Hongqi E HS9 похожи на роллс-ройсовские — короткий передний свес и более длинный задний, очень большая колесная база. Вот только задние двери открываются обычно, а не «по-каретному», как в британском автомобиле Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов

Четыре больше шести

Перед нами шестиместная комплектация E HS9, с тремя рядами сидений, а не четырехместная с двумя. И это сразу минус процентов тридцать счастья. В шестиместном варианте салон Honqgi лишается львиной доли люксовых атрибутов, делающих его представительским автомобилем. А именно: черных глянцевых экранов-планшетов в спинках передних кресел. Широченного, разделяющего два задних кресла подлокотника с черным же глянцевым загнутым вверх экраном для управления климатом и мультимедиа. Ниши с холодильником под сдвижным деревянным люком между спинками. Наконец, выезжающих под ноги оттоманок. Все это — привилегии четырехместного Hongqi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Варианты отделки салона Hongqi E HS9 различаются в зависимости от количества мест. Черный бывает в семиместных и четырехместных версиях. Смешанный черный/гранатовый — в шестиместных. Смешанный белый/графитовый — в шестиместных и в четырехместных Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 3 Варианты отделки салона Hongqi E HS9 различаются в зависимости от количества мест. Черный бывает в семиместных и четырехместных версиях. Смешанный черный/гранатовый — в шестиместных. Смешанный белый/графитовый — в шестиместных и в четырехместных Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов

Что ж, ужин не начинают с десерта, знакомство с богатым E HS9 еще впереди. А пока у нас на втором ряду вместо «капсулы комфорта» — утилитарный вариант: раздельные капитанские кресла с откидными подлокотниками. Изнанка спинок сидений первого ряда защищена снизу практичным пластиком. А между креслами ряда второго — удобный проход на откидной третий. Такой E HS9 адресован не китайскому партократу-сибариту, ушедшему на покой, а, скорее, состоятельной и многодетной китайской семье.

Батарея с максимальной емкостью 120 кВт•ч на автомобиле 2022 модельного года, полностью заряженная, при расходе 18,1 кВт на 100 км обеспечивает Hongqi E HS9 номинальный пробег уже не 450, как на тестовой машине, а 690 км

Фото: Иван Водопьянов

Но вот сев на передний ряд, понимаешь, что там жизнь удалась, что у водителя, что у пассажира. Мягкая кожа с ромбовидной прострочкой, обогрев и вентиляция на всех сиденьях, а в передних еще и массаж трех видов. Подголовники с подвижными «крылышками», которыми можно зафиксировать голову во время отдыха. На дверях дизайнерские вставки с амбиентной подсветкой. Интересно решены дверные карманы — у них твердые откидывающиеся крышки, получается что-то вроде футляра или дамского клатча.

Набивка сидений в меру твердая, человеку рослому может не хватать длины подушки, но такое сейчас сплошь и рядом. Помню, за рулем купе S-Класса я чувствовал себя черепахой, втиснутой в панцирь-маломерку: подголовник упирался в шею, выступы спинки впивались сзади в ребра.

На лобовом стекле должна быть проекция, но ее в нашей версии нет. Передняя панель — три соединенных вместе экрана, приборная панель перед водителем, центральный экран мультимедиа и правый для развлечения пассажира. Все по последней моде, но опять-таки, похоже, в эпоху повальной цифровизации уже можно возвращать поворотные верньеры и клавиши в качестве престижной опции, за отдельные деньги. Над головой панорамная крыша со сдвижным передним сегментом. Есть интересный режим — вентиляции салона, видимо, для курильщиков, а зачем иначе бы приспускались оконные стекла и приоткрывался люк? Салонное двухрежимное зеркало, с обычной картинкой и с цифровой, с задней камеры, почему-то напомнило о Cadillac.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рулевое колесо отделано натуральной перфорированной кожей и регулируется подрулевым электрическим джойстиком по высоте и по вылету. На правой спице собраны все контроллеры, относящиеся к мультимедиа, на левой — к настройкам автомобиля Фото: Иван Водопьянов Трансмиссия у Hongqi E HS9, как у любого электромобиля, односкоростная, с фиксированным передаточным числом. Режим Parking включается уже традиционной в последнее время для китайских автомобилей отдельной кнопкой на ручке-селекторе «корабельного» типа Фото: Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Рулевое колесо отделано натуральной перфорированной кожей и регулируется подрулевым электрическим джойстиком по высоте и по вылету. На правой спице собраны все контроллеры, относящиеся к мультимедиа, на левой — к настройкам автомобиля Фото: Иван Водопьянов Трансмиссия у Hongqi E HS9, как у любого электромобиля, односкоростная, с фиксированным передаточным числом. Режим Parking включается уже традиционной в последнее время для китайских автомобилей отдельной кнопкой на ручке-селекторе «корабельного» типа Фото: Иван Водопьянов

Вообще если в экстерьере машины видны приметы Rolls-Royce, то в салоне целая россыпь разных цитат. Да что в салоне — уже при входе в него, эти выезжающие дверные ручки. Хотя они, конечно, теперь уже не только у Range-Rover Velar и Tesla. Но руль явно напоминает о Porsche. Форма сидений — о BMW. Подлокотники второго ряда — как у Land Rover. Селектор КПП вызывает в памяти Volkswagen Touareg. Крышка центрального подлокотника раскладывается надвое, как в S-Классе. При этом все органично и цельно.

Комплимент для шефа

Наш E HS9 неофициально ввезен из Китая, модельный год — 2020-й. С тех пор появились более дальнобойные версии с более мощной батареей, а еще компания открыла представительство в Норвегии, оттуда в Россию тоже начали попадать E HS9. Они отличаются от китайских по функционалу, но в любом случае, чтобы детально разобраться в настройках нерусифицированной машины, где часть функций недоступна, нужно или изучать написанный по-английски толстенный мануал, или находить все интуитивно. Например, как запустить машину? Физической кнопки нет, экраны темные. Логика подсказывает: если на одном неярко светится какой-то символ — жми его, и будет тебе счастье. Автомобиль бесшумно просыпается, зажигает экраны, селектор в положение D — поехали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов Фото: Иван Водопьянов

Китайцам из FAW удалось главное — научить Hongqi E HS9 ездить как Rolls-Royce. Помню два дня, проведенные за рулем Ghost, здесь то же самое ощущение, парадоксальное сочетание тяжести и легкости. Две с половиной тонны массы, больше пяти метров в длину мягко и бесшумно снимаются с места. Как там в Rolls-Royce раньше писали — «мощность достаточная»? Именно так, плюс максимальный крутящий момент в любом диапазоне оборотов, плюс равно динамика спорткара. Спортивный режим здесь, кстати, есть. Есть и внедорожный, вообще пневмоподвеска играет дорожным просветом в диапазоне от 14 до 21 см. Ну а в режиме «комфорт» E HS9 едет так же мягко, как S-Класс.

Шеф, решать вам. Но если надумаете — берите четырехместный.

Александр Янковский

Редакция благодарит компанию Rucars за предоставленный на тест автомобиль.

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