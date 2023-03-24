Джулия Робертс назначена музой женских коллекций Chopard

Ювелирно-часовая компания Chopard объявила о назначении Джулии Робертс «музой» всех женских коллекций украшений и часов марки. По этому случаю уже 27 марта актриса появится на совместной пресс-конференции с сопрезидентами компании Каролиной и Карл-Фридрихом Шойфеле на выставке Watches&Wonders в Женеве. С 2021 года Робертс уже являлась лицом коллекций Happy Sport и Happy Diamonds, а теперь стала главной героиней новой рекламной кампании Chopard Loves Cinema. Режиссер Джеймс Грэй сделал акцент на неотразимую улыбку, а также на серьги в форме сердца из 18-каратного белого «этичного» золота с бриллиантами круглой огранки общим весом более 28 карат как символ жизни и любви. Место действия ролика – съемочная площадка. Актриса примеряет кроссовки с элегантным платьем, отбирает у оператора камеру, отвлекается от репетиции, чтобы погладить свою собачку Мирт, вяжет и находит доброе слово для каждого. Автором рекламных фотографий стал Аласдер Маклеллан, а закадровую съемку провел Грег Уильямс.

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