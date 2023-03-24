При НИИ Горбачевой в Петербурге появится центр анестезиологии и реаниматологии

Государственный медицинский центр анестезиологии и реаниматологии откроется при НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ведомство выдало соответствующее разрешение на строительство в пятницу, 24 марта.

Объект появится на улице Льва Толстого. Согласно публикованному на сайте комитета заключения, максимальная высота здания составит 32 м.

Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой открылся в 2007 году. Медучреждение специализируется на гематологических и онкологических заболеваниях у детей.

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