Leroy Merlin объявила о намерении покинуть Россию

Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Компанию передадут локальному менеджменту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей»,— говорится в сообщении французской группы ADEO, которая владеет компанией.

Там отметили, что процесс ухода был начат несколько месяцев назад, а с начала военного конфликта ADEO приостановила все новые инвестиции в России.

«Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников»,— сообщается в пресс-релизе.

В России сеть Leroy Merlin состоит более чем из 100 гипермаркетов в 62 городах. В марте 2022 года, после начала спецоперации, компания говорила о намерении продолжать работу в России.