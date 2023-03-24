Макрон снял под столом дорогие часы во время обсуждения пенсионной реформы

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя в телевизионном интервью журналистам France 2 и TF1 необходимость непопулярной пенсионной реформы, незаметно снял с запястья под столом дорогие часы. В соцсетях разгорелась дискуссия о причинах этого жеста. Как пишет издание Liberation, многие пользователи расценили его как попытку скрыть «предмет роскоши, оплаченный вашими пенсиями». Называлась и марка часов — FP Journe стоимостью €80 тыс.

В окружении господина Макрона отметили, что он «более полутора лет носит часы Bell & Ross BR V1-92, украшенные гербом президента Республики», ссылаясь на многочисленные фотографии из официальных поездок. В интернете неперсонализированные версии таких часов стоят €2400. «Вопреки тому, что пишут в соцсетях, президент снимает часы не для того, чтобы их спрятать, а потому, что только что сильно ударил ими по столу,— объяснил представитель президента радиостанции France Info.— Звук отчетливо слышен за несколько секунд до того, как он их снял».

Напомним, во Франции уже несколько недель не прекращаются протесты против пенсионной реформы, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла пенсионную реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых 287. На фоне протестов рейтинг президента Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года. Тем не менее он рассчитывает запустить пенсионную реформу до конца года.