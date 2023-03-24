Власти Перми окажут помощь семье женщины, погибшей из-за падения льда

Власти Перми окажут поддержку семье женщины, погибшей сегодня из-за падения льда с крыши дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Демкин.

«Сегодня произошел вопиющий случай – из-за падения льда с дома по ул. Адмирала Ушакова, 20 погибла женщина, - написал господин Демкин. - При этом районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК «Кристалл» предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Сейчас личность погибшей устанавливается, обязательно свяжемся с семьей и окажем всестороннюю поддержку. Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии».

СУ СКР по Пермском краю возбудило уголовное дело по факту гибели женщины. В управляющий компаний проводится обыск.