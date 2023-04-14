Сегодня исполняется 66 лет председателю совета директоров группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Вексельберг

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент консалтинговой и инвестиционной компании MHB SAS Мари-Элен Берар:

— Уважаемый Виктор Феликсович! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения! Ваша созидательная работа вызывает искреннее уважение. Инновации, образование, филантропия — это лишь некоторые грани вашей деятельности. Мы живем в тяжелое время, в эпоху, которая оставит след в судьбе каждого из нас. Однако, как гласит поговорка: «Сосна остается зеленой зимой, мудрость во время испытаний». Я верю, что ваша мудрость и спокойная уверенность останутся путеводной звездой для вас и послужат достойным примером многим другим.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»