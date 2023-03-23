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обновлено 13:30

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:29. Тамбовский хлебокомбинат начал сборку дронов для нужд СВО, сообщает РБК.

13:05. РСЧС предупреждает жителей села Сподарюшино Грайворонского горокруга и села Тишанка Волоконовского района Белгородской области об обстреле.

12:12. Ведется обстрел села Логачевка Валуйского горокруга Белгородской области, сообщает РСЧС.

12:05. В зоне СВО погиб мобилизованный из Воронежской области 30-летний Кирилл Першин. Уроженец Таловского района скончался в Макеевке 8 марта, сообщили «Вести Воронеж».

11:58. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «Первые 11 семей, вынужденных переселиться из-за обстрелов, получили свое новое жилье».

11:12. Ведется обстрел села Щетиновка Белгородского района, сообщает РСЧС.

10:30. РСЧС сообщает об обстреле хутора Панков, поселка Ленинский и села Муром Шебекинского горокруга Белгородской области.

08:43. По техническим причинам произошел сбой в подаче электропитания в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Аварийные службы восстановили подачу электропитания потребителям в хуторе Ржавец к 6:00.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 марта

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