Военнослужащий, сбежавший в Казахстан после объявления мобилизации, получил шесть с половиной лет колонии

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к шести с половиной годам колонии по статье о незаконном пересечении границы и дезертирстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант дела, опасаясь, что его могут отправить в зону проведения специальной военной операции, в сентябре 2022 года сообщил командованию недостоверную информацию о состоянии своего здоровья, продал недвижимое имущество и в обход пункта пропуска пересек государственную границу России с Казахстаном. Его жена въехала в Казахстан с детьми через официальный погранпункт, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Казахстан отказал офицеру в политическом убежище и выдал России. 30 декабря его отравили в СИЗО Рубцовска в Алтайском крае. По данным «Ъ-Сибирь», осужденный на момент оглашения приговора являлся бывшим сотрудником Федеральной службы охраны.

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Лолита Белова