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Игорь Небываев ушел с поста главы комитета Совета Европы по борьбе с отмыванием денег

Россиянин Игорь Небываев ушел в отставку с поста главы комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), сообщает сайт moneylaundering.com со ссылкой на письмо господина Небываева европейским чиновникам.

Moneylaundering.com — информационный ресурс для специалистов по комплаенсу.

Игорь Небываев

Игорь Небываев

Фото: Социальные сети Игоря Небываева

Игорь Небываев

Фото: Социальные сети Игоря Небываева

Как сообщили источники moneylaundering.com, Игорь Небываев продолжит работать в Совете Европы, но на другой должности. Новым главой Moneyval назначена Ливия Стойку-Бехт, бывшая глава отдела юридического сотрудничества Совета Европы.

Игорь Небываев возглавлял Moneyval с марта 2020 года. До прихода в комитет он с 2008 по 2010 год был исполнительным секретарем Евразийской группы, отделения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в России, Китае, Белоруссии, Индии и Центральной Азии. Офис секретариата Евразийской группы, когда ее возглавлял господин Небываев, находился в здании Росфинмониторинга.

В Moneyval входят 18 аналитиков и других сотрудников, задача которых — выявление угроз, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет также оценивает механизмы борьбы с финансовыми преступлениями в странах Совета Европы.

16 марта издание Bild выпустило материал о 90 россиянах, которые сохранили работу в Совете Европы после начала военной операции на Украине. Среди них был упомянут Игорь Небываев. В публикации Bild утверждается, что отец Игоря Небываева, Владимир Небываев, занимает высокий пост в Службе внешней разведки России.

По информации источников Bild, в 2018 году Владимира Небываева и еще нескольких россиян выслали из Украины после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Власти Великобритании утверждали, что к покушению на господина Скрипаля причастны российские спецслужбы. Власти РФ обвинения отвергли.

Эрдни Кагалтынов

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