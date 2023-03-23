Стивен Сигал и его сын учредили компанию в России

Американский актер и спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал учредил в России компанию «Пять элементов» совместно с сыном Домиником Сан Рокко, следует из Единого государственного реестра юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Сигал

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Стивен Сигал

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компания «Пять элементов» зарегистрирована вчера, 22 марта. Господин Сигал и его сын имеют в компании равные доли. Среди видов деятельности указаны производство питьевой воды, безалкогольных напитков для детского питания, торговля соками. Юрлицо зарегистрировано в помещении на улице Матросская тишина.

Стивен Сигал — американский актер, сценарист. В ноябре 2016 года указом Владимира Путина он получил российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ему вручал лично российский президент. На должность спецпредставителя МИД РФ он был назначен в августе 2018 года. Согласно сведениями ЕГРЮЛ, Доминик Сан Рокко Сигал также имеет российское гражданство.

Лусине Баласян