Краевой минобр не смог взыскать с Пермского политеха грант в 3,1 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал региональному министерству образования и науки в удовлетворении требований о взыскании с Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) средств гранта в размере 3,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в решении суда, 18 сентября 2019 года краевое министерство, ПНИПУ и Российский фонд фундаментальных исследований заключили договор о предоставлении из краевого бюджета грантов на выполнение научных проектов, поддержанных фондом. 30 декабря 2020 года министерство перечислило университету грант в 3,1 млн руб. В процессе изучения отчетов по расходованию этих средств представители министерства выяснили, что ПНИПУ предоставил платежные поручения, оплата по которым была произведена до даты получения гранта и начала реализации проекта. После этого региональный минобр потребовал вернуть грант в бюджет Пермского края. По мнению истца, университет нарушил условия договора, профинансировав научные проекты за счет собственных средств и в дальнейшем возместив эти расходы за счет гранта из бюджета.

Суд посчитал, что это не является нецелевым расходованием средств гранта, так как ПНИПУ не использовал бюджетные средства для целей, не предусмотренных договором. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для возврата субсидии и отказал краевому минобру в требованиях.