Общение переводят в «Сферум»

Министерство образования Челябинской области направило в школы уведомления о запрете использования иностранных мессенджеров в рамках учебного процесса. Под ограничение попали такие сервисы, как Viber, WhatsApp, Discord, Microsoft Teams, Skype, Snapchat, Telegram и WeChat. Вместо них учителям, ученикам и их родителям предлагается общаться через созданную на базе «ВКонтакте» платформу «Сферум». Такие меры объясняют поправками в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ограничивающими использование зарубежных мессенджеров в государственных и муниципальных учреждениях. Юристы поясняют, что под действие запрета попадает общение школьников и их родителей с учителями в зарубежных сервисах, но не коммуникация между самими школьниками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общаться друг с другом в зарубежных мессенджерах школьникам пока не запретили

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Общаться друг с другом в зарубежных мессенджерах школьникам пока не запретили

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министерство образования и науки Челябинской области вводит запрет на использование в школах участниками учебного процесса зарубежных мессенджеров. В их числе Viber, WhatsApp, Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema и WeChat. Соответствующие уведомления ведомство направило в учебные заведения.

Решение о запрете иностранных мессенджеров связано со вступлением в силу с 1 марта изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отмечают в министерстве образования региона. Поправки вводят запрет на использование принадлежащих иностранным компаниям информационных систем и программ для обмена сообщениями при оказании государственных и муниципальных услуг, а также в работе госкомпаний и муниципальных унитарных предприятий. В частности, ограничение затрагивает общение учителей, учеников и их родителей в групповых чатах в зарубежных мессенджерах. Перечень запрещенных сервисов составил и опубликовал на своем сайте Роскомнадзор РФ.

В министерстве образования Челябинской области пояснили, что школам «с целью избежания утечек конфиденциальных данных учеников» рекомендуется вести коммуникацию на платформе «Сферум», созданной на базе соцсети «ВКонтакте». «Сферум» — учебный профиль, который создается в приложении «VK Мессенджер» и его веб-версии, и позволяет ученикам общаться в школьных чатах с учителями и родителями. «Пользователи “Сферума” общаются друг с другом в закрытом защищенном пространстве. При этом их номера телефонов скрыты, а данные профилей недоступны всем остальным пользователям “VK Мессенджера” и “ВКонтакте”. К платформе “Сферум” в Челябинской области подключены все школы»,— отмечают в минобрнауки региона. В ведомстве добавляют, что платформа связана с информационной системой «Сетевой город».

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов отмечает, что, согласно вступившим в силу поправкам в федеральное законодательство, под запрет попадает общение в иностранных мессенджерах между учениками и учителями. По его словам, в законодательстве не предусмотрены штрафы именно за нарушение запрета на Viber или Telegram, однако их использование могут расценить как нарушение правил защиты информации (ст.13.12 КоАП РФ).

«Запрет иностранных сервисов для обмена сообщениями — логичный и правильный шаг к информационной безопасности. Сегодня в публичных мессенджерах передается все, включая конфиденциальные документы и бизнес-планы. Естественно, данные открыты для разработчиков этих мессенджеров и других “заинтересованных” сторон»,— комментирует Денис Созинов.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов поясняет, что под действие запрета попадает общение школьников и их родителей с учителями в зарубежных мессенджерах, но не друг с другом. «Родители и сами ученики в данной ситуации не являются субъектами, которые выполняют работы или оказывают государственные и муниципальные услуги. Их общение друг с другом или со своими детьми не входит в рамки учебного процесса. Говорить о запрете родительских чатов, в которых не будет состоять учитель, или уж тем более о запрете личного общения в мессенджерах — пока не приходится»,— считает Николай Попов. По его словам, отдельных штрафов за нарушение запрета на иностранные мессенджеры в законодательстве нет, однако их могут внести в кодекс об административных правонарушениях.

«Контролирующие органы, как в сфере информации, так и в сфере образования, уже неоднозначно намекают на то, что использование иностранных мессенджеров именно в обход запрета нарушает правила обработки персональных данных. За это правонарушение уже давно установлена административная ответственность по ч.1 ст.13.11 КоАП РФ. По данной норме организацию могут оштрафовать на сумму от 60 тыс. до 100 тыс. руб.»,— подчеркивает Николай Попов.

Председатель общественной организации «Совет родителей Челябинской области» Елена Сыркина считает целесообразным решение о запрете использования иностранных мессенджеров в школах. «Учитывая текущую внешнеполитическую ситуацию, этот шаг адекватен. Это связано с важностью защиты персональных данных и других сведений, с которыми имеют дело сотрудники государственных организаций. Кроме того, это упростит жизнь родителям учеников, поскольку им не придется следить за чатами в разных мессенджерах. Отмечу, что платформа “ВКонтакте” далеко не идеальна — им нужно усиливать безопасность пользователей и оперативнее обрабатывать поступающие жалобы»,— рассуждает госпожа Сыркина.

Михаил Бычков