Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сбер» предупредил о мошенничестве через взлом личных кабинетов онлайн-магазинов

Сбербанк рассказал, как мошенники с помощью взлома личных кабинетов пользователей онлайн-магазинов вымогают у них деньги. Злоумышленники делают возврат средств клиентов, недавно получивших заказ, и от лица представителей магазина просят отправить им деньги под предлогом «возврата по ошибке», сообщила пресс-служба «Сбера».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина — просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. ''Сотрудник'' дает реквизиты для перевода. И если отправить средства — то уйдут они в кошелек мошенников»,— пояснили в компании.

Как сообщила пресс-служба, чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно ни в коем случае не вступать в диалог с неизвестным, который вам написал, представившись сотрудником онлайн-магазина; связаться с представителем магазина по номерам на сайте площадки; использовать сложные пароли и не применять одинаковые пароли на разных сервисах; настроить двухфакторную идентификацию, если она доступна в онлайн-магазине.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева 23 февраля заявила «Российской газете», что количество жалоб от взломов в сфере интернет-торговли занимает второе место после телефонного мошенничества.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...