«Сбер» предупредил о мошенничестве через взлом личных кабинетов онлайн-магазинов

Сбербанк рассказал, как мошенники с помощью взлома личных кабинетов пользователей онлайн-магазинов вымогают у них деньги. Злоумышленники делают возврат средств клиентов, недавно получивших заказ, и от лица представителей магазина просят отправить им деньги под предлогом «возврата по ошибке», сообщила пресс-служба «Сбера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина — просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. ''Сотрудник'' дает реквизиты для перевода. И если отправить средства — то уйдут они в кошелек мошенников»,— пояснили в компании.

Как сообщила пресс-служба, чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно ни в коем случае не вступать в диалог с неизвестным, который вам написал, представившись сотрудником онлайн-магазина; связаться с представителем магазина по номерам на сайте площадки; использовать сложные пароли и не применять одинаковые пароли на разных сервисах; настроить двухфакторную идентификацию, если она доступна в онлайн-магазине.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева 23 февраля заявила «Российской газете», что количество жалоб от взломов в сфере интернет-торговли занимает второе место после телефонного мошенничества.

Эрдни Кагалтынов