Управление ФНС отрицает массовую проверку петербургских арендодателей

В пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу «Ъ» рассказали, что СМИ неверно истолковали сказанные на пресс-конференции слова руководства о работе ведомства. Речь шла о рядовых проверках, тогда как журналисты распространили информацию о давлении на петербургских арендодателей через массовые проверки и веерную рассылку заказных писем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе ведомства, недоразумение произошло после пресс-конференции ТАСС «Декларационная кампания 2023 года». Журналист одного издания отметил, что в его редакцию пришло сообщение от читателей, которые получили весной этого года заказные письма от ФНС с требованием явиться в налоговую инспекцию своего района для дачи пояснений по использованию принадлежащих им квартир, поскольку инспекция располагает информацией, что помещение сдается в аренду. А также с требованием подать налоговую декларацию не только за 2022 год, но и за 2021 и 2020 годы в срок до 30 апреля.

В ответ заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев отметил, что проблема обеления рынка аренды очень актуальна и налоговые органы активно занимаются этим вопросом. Поэтому периодически ведомство проверяет граждан, которые могут сдавать недвижимость в аренду и не платят налог. Господин Полежаев пояснил, что ситуация с обелением улучшилась после 2020 года, когда появился налог на профессиональный доход (самозанятость).

По информации ведомства, около 70 тыс. арендодателей Петербурга платили налоги именно как самозанятые — 4% или 6% вместо 13% (НДФЛ). Информацию о возможной сдаче недвижимости в аренду ФНС получает в том числе от соседей, которые могут пожаловаться на нерадивых арендаторов. Как только в органы поступает информация, ФНС начинает проверку и может отправить собственнику помещения предупреждение: либо подавайте декларацию, либо зарегистрируйтесь как самозанятые.

«Комплексная работа с правоохранительными органами, управляющими компаниями, беседы с соседями — мы получаем информацию. Проводя точечную работу с гражданами, о которых есть сведения, что они сдают помещения в аренду, мы предлагаем заплатить налог и выполнить свою конституционную обязанность перед бюджетом»,— сообщил Владимир Полежаев. По сути, речь шла о рядовой работе налоговой инспекции, а не о попытках давления на граждан, отметили в пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург