Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент РФ присвоил высший чин казачьего генерала атаману ККВ Александру Власову

Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска (ККВ) Александру Власову. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Президент подписал документ 23 марта. Чин присвоен в соответствии с указом президента РФ от 9 февраля 2010 г. №169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов родился в 1980 году в селе Октябрьское Челябинской области. Он окончил Южно-Российский госуниверситет экономики и сервиса по специальности «Сервис» и Адыгейский госуниверситет по специальности «Юрист». В 2001–2010 годах он проходил военную службу на рядовых и офицерских (командных) должностях, является ветераном боевых действий.

30 сентября 2020 года его назначили замгубернатора Краснодарского края. 1 мая 2021 года президент РФ подписал указ о назначении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...