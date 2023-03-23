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Chevrolet показал тизер прощальной версии Camaro

Компания Chevrolet показала тизер прощальной версии Camaro — спорткар будет снят с производства в 2024 году.

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Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Фото: Chevrolet

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Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package

Фото: Chevrolet

Выпуск модели на заводе Lansing Grand River в Мичигане завершится в январе 2024 года — спорткар, доступный в версиях купе и кабриолет, получит особую версию Collector’s Edition Package для модификаций RS, SS и флагманской ZL1.

Детальная информация об исполнении Chevrolet Camaro Collector’s Edition Package будет представлена ближе к дате премьеры новинки. Ожидается, что спецверсия окажется рассекречена в течение лета 2023 года.

Напомним, текущее поколение Chevrolet Camaro выпускается с 2015 года. О преемнике модели американский автопроизводитель не сообщает, но заявлено, что бренд Camaro останется в линейке марки.

Максим Вершинин

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