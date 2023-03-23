Chevrolet показал тизер прощальной версии Camaro

Компания Chevrolet показала тизер прощальной версии Camaro — спорткар будет снят с производства в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package Фото: Chevrolet Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package Фото: Chevrolet Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package Фото: Chevrolet Следующая фотография 1 / 3 Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package Фото: Chevrolet Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package Фото: Chevrolet Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition Package Фото: Chevrolet

Выпуск модели на заводе Lansing Grand River в Мичигане завершится в январе 2024 года — спорткар, доступный в версиях купе и кабриолет, получит особую версию Collector’s Edition Package для модификаций RS, SS и флагманской ZL1.

Детальная информация об исполнении Chevrolet Camaro Collector’s Edition Package будет представлена ближе к дате премьеры новинки. Ожидается, что спецверсия окажется рассекречена в течение лета 2023 года.

Напомним, текущее поколение Chevrolet Camaro выпускается с 2015 года. О преемнике модели американский автопроизводитель не сообщает, но заявлено, что бренд Camaro останется в линейке марки.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK