Группа «Аквилон» выкупила участок в Янино размером 4,63 Га

Девелоперская компания Группа «Аквилон» приобрела второй земельный участок в Янино площадью 4,63 Га. В перспективе здесь могут возвести 57 тыс. кв. м. недвижимости, сообщили 23 марта в пресс-службе компании.

Участок расположен на Шоссейной улице в 10 минутах езды на машине от КАД. Время до ближайшей станции метро «Ладожская» составит около 30 минут. В настоящее время рядом с участком уже расположены несколько магазинов, кафе и фитнес-центр.

«У компании большие планы по приобретению новых участков – мы рассматриваем перспективные территории как в городе, так и в ближайших пригородах. Всего в 2023 году мы планируем увеличить портфель проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области почти на 300 тыс. кв. м. недвижимости», — отметил исполнительный директор Группы Аквилон Владимир Шабанов.

В декабре «Ъ-СПб» рассказывал, что группа «Аквилон» закрыла сделку по покупке у Mirland Development еще одного участка на бывшей территории тепличного хозяйства «Лето». В этом месте компания собирается построить жилой комплекс площадью 53 тыс. кв. м. В перспективе «Аквилон» может пополнить земельный портфель соседней площадкой в районе Пулковского шоссе. Эта локация активно развивается, но ее отличает высокая конкуренция и нехватка инфраструктуры, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале «Аквилон» возвращается в «Лето».

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