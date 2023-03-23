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Коммерсантъ FM
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Японцы Рику Миура и Рюити Кихара стали чемпионами мира по фигурному катанию в парах

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Это первый раз в истории чемпионата, когда золото в парном катании завоевали спортсмены из Японии. В сумме пара набрала 222,16 балла за короткую и произвольную программы (80,72 + 141,44).

Рику Миура и Рюити Кихара

Рику Миура и Рюити Кихара

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Рику Миура и Рюити Кихара

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

На втором месте фигуристы из США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. По результатам выступлений они получили 217,48 балла (74,64 балла за короткую и 142,84 балла за произвольную программу). Третьими стали итальянцы Саре Конти и Никколо Мачии (208,08; 73,24 + 134,84).

В текущем сезоне Рику Миура и Рюити Кихара также выиграли два этапа Гран-при ISU и Финал серии. На чемпионате мира прошлого года японская пара завоевала серебро.

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2023 году проходит с 20 по 26 марта на льду «Сайтама Супер Арены» в японском городе Сайтама. В рамках чемпионата соревнуются фигуристы в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Российские спортсмены в этом чемпионате не участвуют.

Милена Костерева

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