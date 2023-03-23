Мишустин сообщил, что правительство предоставило региональным бюджетам почти 4 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило бюджетам субъектов федерации почти 4 трлн руб. По его словам, эти деньги были направлены регионами на строительство инфраструктуры и различных социальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей. Что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры и социальных объектов»,— подчеркнул господин Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Премьер пояснил, что в большинстве регионов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем рост составил около 13%, однако есть и исключения — речь, прежде всего, идет о нефтедобывающих регионах, где наблюдалось падение налоговых и неналоговых доходов, уточнил Михаил Мишустин.

Александр Кислов