Конституционный суд не стал приравнивать посуточную сдачу жилья к гостиничным услугам

Конституционный суд (КС) постановил, что посуточная сдача жилья не равнозначна гостиничным услугам, предоставление которых запрещено в многоквартирных домах. Вместе с тем краткосрочная аренда может признаваться гостиничной услугой по решению суда в некоторых случаях. Суд постановил законодателям принять меры к «урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, поддерживая необходимый баланс интересов всех участников таких правоотношений».

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Как отметил КС, каждый вправе иметь имущество и распоряжаться им, собственник вправе сдавать жилье в аренду на срок до пяти лет. Минимальные сроки не установлены. В законодательстве не установлено, какие критерии приводят к «перерастанию допустимого найма жилого помещения в запрещенное оказание гостиничных услуг».

КС считает, что суды должны принимать сбалансированные решения. «Суд должен установить, действительно ли краткосрочный наем конкретного жилого помещения создает для иных жильцов дома неудобства, существенно превышающие те, которые возникают при обычном использовании жилья, либо очевидно повышает эксплуатацию мест общего пользования в многоквартирном доме вплоть до интенсивности, присущей гостиничной деятельности»,— говорится в сообщении КС.

Проблема рассматривалась в рамках заявления Павла Бахирева, которому запретили использовать принадлежащую ему квартиру в Пскове для краткосрочной аренды. Это связано с тем, что суды приравняли его деятельность к гостиничным услугам. КС постановил пересмотреть дело заявителя. Вместе с тем суд по требованию господина Бахирева не стал признавать неконституционной часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ, так как она «не предполагает запрета краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирном доме без содержательной оценки такой деятельности в соотнесении с гостиничными услугами лишь по формальным признакам, если при этом не создаются существенные неудобства для иных жильцов».

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Посуточные против гостиничных».

Леонид Уварчев